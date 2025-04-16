TBMM Başkanı Kurtulmuş ve Ömer Çelik'ten Sırrı Süreyya Önder'e ziyaret

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un açıklamasından satır başları şöyle; Durumu ciddiyetini koruyor. Önder için doktorlar elinden geleni yapıyor. Bazı ümit verici gelişmeler olduğu görülüyor ancak bu açıklamayı bizim yapmamız değil doktorların yapması doğru.

AK Parti'li Çelik'in açıklamalarından da satır başları şöyle; Önder'e en yetkin doktorlar müdahale etti. Çok uzun bir ameliyat sürecinin sonunda şu anda yoğun bakımda. Hem değerli ailesine, hem vatandaşlarımıza, hem TBMM'ye geçmiş olsun diyoruz. Zaman zaman bir araya geldiğimizde bu rahatsızlığından bahsederdi. Her seferinde 'İyi günlere ulaşalım', 'Terörsüz Türkiye hedefine ulaşalım' derdi.

Temennimiz bu zorlu süreci atlatması. İnşallah bu süreçleri de atlatmasını sağlar.