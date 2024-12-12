GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz

TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "En kısa süre içerisinde diğer partilerle de görüşerek, TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz" ifadelerini kullandı.

12.12.2024 - 14:07 | | AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş: TBMM'de Suriye Dostluk Grubu kurulmasını teklif edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kamboçya Senato Başkanı Hun Sen ile TBMM Tören Salonu’nda ortak basın toplantısı düzenledi. Kurtulmuş, "Suriye'deki bundan sonraki gelişmeleri yakinen takip etmek üzere TBMM de üzerine düşen görevleri yerine getirecektir. Suriye'deki gelişmeleri takip etmek için en kısa süre içerisinde TBMM bünyesinde bir Suriye Dostluk Grubunu kurmayı teklif edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Hiçbir Suriyeli vatandaşın dışlanmadığı, ötekileştirilmediği, herkesi kapsayan bir Suriye yönetiminin kurulması en temel arzumuzdur" dedi.

 

    GÜNCEL HABERLER

    Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

    Merkez Bankası'nın rezervleri belli oldu

    Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

    Çanakkale'de 4.4 büyüklüğünde deprem

    Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'de aktif 303 milyon sosyal medya hesabı bulunuyor

    Bakan Uraloğlu açıkladı: Türkiye'de aktif 303 milyon sosyal medya hesabı bulunuyor