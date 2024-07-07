TBMM Başkanı Kurtulmuş: Önümüzdeki döneme çok daha güçlü bir şekilde giriyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Şimdi karşımızda çok kutupluluk denen yeni bir dönemin başlangıcı var. Çok kutupluluk, birçok alanda önümüze çok yeni imkanlar, çok yeni tehditler, çok yeni fırsatlar sunuyor. Çok kutupluluğu iyi anlamak ve ona göre mücadele etmek zorundayız.

Türkiye olarak dünyanın en zor bölgesinde yaşıyoruz. Türkiye bütün farklı bölgelerde, iş birliğini geliştirebilme potansiyeline sahip dünyadaki ender ülkelerden bir tanesidir. Türkiye aynı zamanda NATO'nun üyesi. Türkiye İİT'nın bir parçası. Türkiye, BRICS ve Şangay iş birliği örgütleriyle birtakım temaslar içinde olan bir ülke. Hiçbir zaman at gözlüklerini takmaksızın dünyanın bütün ülkeleriyle iyi ilişkiler geliştireceğiz.

TEK ÜLKE TÜRKİYE OLDU

Rusya - Ukrayna'daki savaşta iki ülkeyle görüşebilen tek ülke Türkiye oldu. Önümüzdeki döneme çok daha güçlü bir şekilde giriyoruz. Türkiye olarak karşımıza çıkan tehditlerden yılarak değil, bir takım gelişmelerden çekinip geri adım atarak değil, önümüzdeki fırsatları değerlendirerek yolumuza devam edeceğiz.

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BÜTÜN GÜCÜMÜZÜ SEFERBER EDİYORUZ

Türkiye sadece yakın çevresiyle değil dünyanın her yeriyle ilişkilerini düzenli olarak geliştirmektedir. Dünya 5'ten büyüktür derken sadece slogan olarak söylemiyoruz bunu dünyanın en önemli ihtiyaçlarından birisi olarak görüyor bunun temin edilebilmesi için Türkiye olarak bütün gücümüzü seferber ediyoruz.

İsrail'in Gazze'de devam eden soykırıma varan katliamlarını dünya önleyemiyor. BMGK'da hemen hemen dünyadaki 170'ten yakın ülkenin bunu durdurun demesine rağmen uluslararası sistemin kolu kıpırdamamış. Bizim üzerimize düşen barış ve adaleti sağlamak. Dünyada hakkaniyete ve adalete dayalı dünya sistemini kurabilmek, bunun için gayret sarfediyoruz.