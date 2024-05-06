GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika’ya gitti! Parlamento Başkanlarıyla buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika’ya gitti! Parlamento Başkanlarıyla buluştu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'nın başkenti Meksiko’ya gitti. Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu toplantıya katıldı.

06.05.2024 - 13:50 | | DHA
ABONE OL

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Meksika'nın başkenti Meksiko’ya gitti.

MIKTA'NIN TOPLANTISINA GİTTİ

Kurtulmuş’un resmi ziyaretine ilişkin yapılan açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya'nın oluşturduğu MIKTA'nın 10. Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Meksika'nın başkenti Meksiko'ya ulaştı. TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş’u, Felipe Angeles Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye’nin Meksika Büyükelçisi İlhan Kemal Tuğ karşıladı” denildi.

GÜNCEL HABERLER

Milliyet Executive ile finans liderleri

Milliyet Executive ile finans liderleri
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika’ya gitti! Parlamento Başkanlarıyla buluştu

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meksika’ya gitti! Parlamento Başkanlarıyla buluştu
Gaziantep’te katliam gibi kaza! TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 8 ölü

Gaziantep’te katliam gibi kaza! TIR, yolcu minibüsüne çarptı: 8 ölü