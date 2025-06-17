TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail hükümetinin varlığı dünya barışı için büyük tehdittir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Büyük çatışmanın arttığı bir coğrafya. İsrail’in soykırımı Filistin toprağının her karışına sirayet etti. Netanyahu ve çetesi Filistin’de işlediği suçların örtülmesi için savaşı genişletmek, savaşı derinleştirmek adına için İran’a saldırılarına başlamış, İran saldırıları ile hem Gazze gündemini uluslararası gündemden dışarıya çıkarmak hem de savaşı derinleştirerek bölgedeki istikrarsızlığı kalıcı hale getirmek için İsrail son derece tehlikeli adım attı. Dünyayı sonu belli olmayan ateş çukuruna yuvalamaktadır. Meselelerin müzakere yolu ile çözülmesi gerektiğini ifade ediyoruz.

Her sorunda işleri müzakereyle değil, zulümle katliamla çözmek isteyen İsrail hükümetinin varlığı dünya barışı için büyük tehdit teşkil etmektedir.

Vakit geç olmadan, dünya daha büyük bir çatışmanın içine girmeden, uluslararası camianın İsrail hükümetinin bu saldırganlığını mutlaka önlemesi şart.