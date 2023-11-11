TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze'deki insanlık dışı saldırıların sona erdirilmesi için mücadele ediyoruz

TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Kıst Çağrısı” temasıyla düzenlenen Asrın İşadamları Derneğinin (ASRİAD) 3. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, ASRİAD’ı kuruluşundan evvel tanıdığını ve takip ettiğini belirterek, tüzük gereği başkan değişiminin yapılacağı genel kurulun hayırlı olmasını diledi.

Genel Kurul’un ana başlığında “kıst” kelimesi kullanılması dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, bugün dünyadaki birçok sorunun kaynağının bir zihniyet meselesi olduğunu ifade etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün dünyada en yoksulundan en zengin ülkesine kadar yaşanan temel sorunun gelir dağılımındaki adaletsizlik ve sınıflar arasındaki farklılıklar olduğuna dikkati çekerek, “Bu dengeyi yerli yerine oturtturmak bakımından kıst meselesinin hakkaniyetli, adaletli, gelir dağılımını ve gelir dağılımındaki adil bölüşümü önceleyen birtakım ekonomi programlarının gerçekleştirilmesinin şart olduğunu ifade eden bir çağrı olduğunun altını çizmek isterim. Aynı zamanda iç ekonomik bünyeler bakımından kamu anlayışı, kamu menfaati ve kamusal menfaat etrafında şekillenen bir yeni anlayışın da filizlenmekte olduğunu görüyoruz.” diye konuştu.

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“Yeni bir küresel siyasal mimari şart”

TBMM Başkanı Kurtulmuş, yeryüzünde hakkaniyeti ve adaleti ortaya koyacak yeni bir siyasal mimariye ihtiyaç olduğunu belirtti.

Dünyada yaklaşık üç asırdır egemen olan modern Batı dünyasının ortaya koyduğu temel kavramın “güç” olduğunu hatırlatan Kurtulmuş, “Artık dünya bugün geldiği noktada hem ekonomik dengesizlikler ve adaletsizlikler hem siyasi dengesizlikler ve hakkaniyetten uzak bir sistemin olması dolayısıyla daha büyük çatışmalara gebe hale gelmiştir. Dolayısıyla biz bu anlamda yeni bir küresel siyasal mimarinin de şart olduğunun altını çizmek durumundayız.” ifadesini kullandı.

Bugünkü gelişmelerin aslında çoktan başlamış olan üçüncü dünya savaşının öncülü olduğunu aktaran Kurtulmuş, Gazze’de yaşanan katliamın ise bugünün meselesi olmadığını vurguladı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarına ve Filistin halkına yönelik saldırılarını ele almak üzere düzenlenen 8'inci Olağanüstü İslam Zirvesi’ne ilişkin, “Sayın Cumhurbaşkanımız bugün Riyad’da. İnşallah en azından belli olumlu adımların atılabilmesi mümkün olur. Hepimiz cansiperane bir şekilde, 8 Ekim sabahından itibaren seferber olmuş, bu katliam nasıl durdurulabilir bunun mücadelesini veriyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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“Gazze'deki insanlık dışı saldırıların sona erdirilmesi için mücadele ediyoruz”

Kurtulmuş, Türkiye’nin de içinde bulunduğu coğrafyayı yeniden dizayn etme meselesinin aslında sadece bir ülkenin ya da bir ülkeler grubunun kendilerince dünyaya hakim olma çabası değil, bir zihniyetin dünyayı getirdiği nokta olduğunu ifade etti.

Soykırıma varan katliamların sadece Gazze'de değil, aynı zamanda Batı Şeria'da yapıldığını hatırlatan Kurtulmuş, "Hem ecdattan sorumluluğumuz gereği hem insani ve vicdani sorumluluğumuz gereği her türlü gücümüzü ortaya koyarak Gazze'deki insanlık dışı saldırıların sona erdirilmesi için gayret ediyoruz, mücadele ediyoruz." dedi.

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Kurtulmuş, bu kafa yapısının yürümeyeceğini, Ukrayna ve Filistin'deki sorunu çözemeyeceğini dile getirerek, "Bu kafa yapısı bir sistem koymuş, bugünkü Birleşmiş Milletler. Küresel siyasi mimar. Ya sen istediğin kadar zulmü işlet eğer orada arkanda sana destek olan bir tek ülke olsa yetiyor. Zaten geldi adam ne dedi? İsrail'e kırmızı çizgi çekmiyoruz. Türkçesi ‘öldür öldürebildiğin kadar’ demektir. Şimdi güya ara buluculuk pozisyonuna gelmiş. Diyor ki İsrailliyi ateşkese ikna edemiyoruz.”

Şu anda Batı'nın Netanyahu hükümetine gücünü gösterip talimat verilmesi durumunda, Netanyahu hükümetinin bir saat içerisinde ateşkesi sağlamak zorunda kalacağını belirten Kurtulmuş, "Çünkü biliyoruz ki nasıl vekil örgütler üzerinden birtakım mücadelelere giriyorlarsa şimdi vekil devletler üzerinden bazı mücadelelere girmeye başladılar. Bu oyunu biliyoruz. Allah'ın izniyle bu oyunu bozacağız. Yeni bir dünyanın kurulabilmesi fikrine çok çok yakın bir noktadayız. İnsanlığın başka çıkış yolu yoktur. 5 tane ülke, 1 tanesi bir şey söyleyecek. Bütün dünya orada, 120 tane ülke demiş ki, 'İsrail burada katliam yapıyor, bunu durduralım.' Durduramıyorsun... 120 ülkenin hiçbir karşılığı yok mu?" ifadelerini kullandı.

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“Yeni bir dünya sisteminin kurulması kaçınılmaz bir şekilde yaklaşıyor”

Kurtulmuş, dünyanın dört bir yanında Filistin’e özgürlük mitingleri düzenlendiğini hatırlatarak, "Fransa'da, Berlin'de, Londra'da, Washington'da dünyanın birçok büyük merkezlerinde yüz binler sokaklara çıkıyor. ‘Yeter artık, bu insanlık suçunu durdurun’ diyor. Hatta dünyanın birçok başkentinde inanç olarak Yahudilik dinine mensup olan çok sayıda insan sokağa çıkarak 'Biz İsrail'in zulmünün karşısındayız, Filistin halkının yanındayız' diyerek gösterilere destek veriyor." diye konuştu.



TBMM Başkanı Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin dik duruşuyla birlikte hem ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek yıllardır söylediğimiz yeni bir dünya sisteminin kurulması kaçınılmaz bir şekilde yaklaşıyor. Bunu bir gerçekten sadece moral olarak söylemiyorum, işin tabiatı oraya gidiyor. İkincisi yerkürede bir insanlık cephesi oluşuyor. Ben yıllar evvel Rachel Corrie’nin fotoğrafını alarak gösterdiğimi hatırlıyorum. Siyasi hayatımın da unutulmaz hatıralarından birisidir. Hatta o konuşma sırasında yine İsrail, Gazze’de dökme kurşun operasyonu düzenliyordu, binaları yukarıdan bombalıyordu. Rachel Corrie, o tarihlerde çok bilinmiyordu. Bir Amerikalı, Hristiyan bir ailenin kızı, Müslüman değil. Alandaki bir arkadaş onun fotoğrafını taşıyordu. Dedim ki bu kadıncağız, bu genç kadın Filistinlilerin hakkını korumak için maalesef hayatını Filistin topraklarında kaybetmiş birisidir. Evleri yıkan buldozerlerin karşısına çıktı. Kafa aynı kafa, nasılsa biz güçlüyüz diyor ya adam. O kadıncağzı, o genç kadını orada buldozerlerin paletleriyle ezerek orada katlettiler. Orada şunu söylemiştim, bugün bir kere daha söylemeyi bir vazife telakki ediyorum. İnanın ki dini dinime benzemez, dili dilime benzemez, kültürü kültürüme benzemez olan Rachel Corrie ile yan yana durmayı, adı Ahmet, Mehmet olan ama İsrail’in ve güçlünün adını duyduğu zaman ayakları titreyenlerle yan yana durmaya bin kere, milyon kere tercih ederim.”

İnsanlık cephesini kuracaklarını vurgulayan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

“Tarih böyledir, insanlık tarihi böyle verilmiştir. İnşallah bu meselenin sonunda yeryüzünde hakkaniyet sahibi insanların daha gür sedayla konuşacaklarına yürekten inanıyorum. Yaşadığımız bu zulmün sona ermesi için dünyadaki sistemin değiştirilmesinin şart olduğunun altını çiziyorum. Bundan dolayı da ASRİAD’ı, bizim medeniyetimizin önemli kavramlarından birisi olan ‘kıst’ kavramı üzerinden hem iç ekonomide hem küresel ekonomik sistemde hem de küresel siyasal sistemde yeni arayışlara doğru yol almamız gerektiğini hatırlattıkları için bir kez daha çok teşekkür ediyorum.”

Programa, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Cüneyt Yüksel, Halis Dalkılıç, Şengül Karslı ve Ordu Milletvekili İbrahim Ufuk Kaynak da katıldı.

ASRİAD tarafından programa katılanlar için Filistin’e bağış yapıldı.