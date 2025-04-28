TBMM Başkanı Kurtulmuş Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'teki temasları kapsamında, Tanrı Dağı eteklerindeki Ata-Beyit Ulusal Tarih ve Anıt Kompleksi'ni ziyaretinde, Kırgızların 1916'da Rus Çarlığı'na karşı isyanını simgeleyen ve "Büyük Kaçış" anlamına gelen "Ürkün" anıtına çelenk bıraktı.

1938'de gizlice kurşuna dizilen dönemin Sanayi ve Ticaret Bakanı ve dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un babası Toleykul Aytmatov'un da aralarında bulunduğu 138 Kırgız aydının mezarına çiçek bırakıp dua eden Kurtulmuş, ardından Kırgız yazar Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'a, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya, Türkiye-Kırgızistan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ile Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Mekin Mustafa Kemal Ökem de eşlik etti.