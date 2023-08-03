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TBMM, 8 Ağustos’ta toplanacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunu 8 Ağustos Salı günü saat 15.00'te toplantıya çağırdı.

03.08.2023 - 19:03 | | İHA
TBMM, 8 Ağustos’ta toplanacak

Muhalefet partileri TBMM Genel Kurulu’nun toplanması yönünde dilekçe vermişti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yeterli sayıda milletvekilinin imzası ile yapılan olağanüstü toplantı çağrısı üzerine, TBMM Genel Kurulu’nu, Anayasa’nın 93'üncü ve Meclis İçtüzüğü’nün 7’nci maddeleri gereğince, 8 Ağustos 2023 Salı günü saat 15:00'te toplantıya çağırdı.

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