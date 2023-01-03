TBMM 2023’e yoğun gündemle başlıyor

TBMM, 2023 yılı mesaisine milyonları ilgilendiren yoğun bir gündemle başlıyor. Meclis’in 2023 seçimlerine kadar yasalaştıracağı düzenlemeler arasında EYT, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi, 7. Yargı Paketi, başörtüsü ve aile ile ilgili anayasa değişikliği teklifi gibi önemli başlıklar yer alıyor.

TBMM Genel Kurulu, 2023 yılının ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Genel Kurul’da çocuk istismarının önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasına ilişkin partilerin önergeleri birleştirilerek görüşülecek. Genel Kurul bu hafta ayrıca Antalya Diplomasi Forumu Vakfı’nın kurulmasını içeren kanun teklifini el alacak.

Ocak ayı içinde TBMM’ye sunulacak yasa teklifleri arasında, milyonlarca kişiyi ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesini içeren düzenlemeler de yer alacak. Her iki düzenlemenin torba teklif halinde önümüzdeki hafta Meclis’e sunulabileceği ifade ediliyor.

Anayasa değişikliği

Başörtüsü ve ailenin korunmasına yönelik anayasa değişiklik teklifi de Meclis’in öncelikli gündem başlıklarından biri. İttifak ortaklarının da imzasıyla teklifi TBMM’ye sunmadan muhalefet partilerini ziyaret ederek, destek talep eden AK Parti’nin, daha önce açıklandığı üzere teklifin komisyon süreci başlamadan muhalefet ile yeniden temas kurması bekleniyor. Bu süreçte Altılı Masa’yı oluşturan partiler de anayasa değişiklik teklifine ilişkin tutumunu netleştirecek.

Ekonomiye yönelik önemli düzenlemeler içeren kanun teklifleri ile 7. Yargı Paketi’ni içeren kanun teklifi de yeni yılda Meclis gündeminde olacak.

7’nci Yargı paketi hazır

Buzdolabı, televizyon artık haczedilmeyecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın ilk kabine toplantısında sunumunu yapması beklenen 7’inci Yargı Paketi de teklife dönüştürülmek üzere Meclis AK Parti Grubu’na gönderilecek. Grubun yapacağı çalışma ile içeriği netleşecek olan teklifte yer alması planlanan belli başlı düzenlemeler özetle şöyle:

Konutlarda icra müdürünün verdiği haciz kararı “hakim onayından geçtikten sonra” uygulanabilecek. Böylece konutlarda çat-kapı haciz uygulamasına son verilmiş olacak.

15 yıl hapis

Aile bireylerine ait ibadete özgü veya kişisel eşyalarla ailenin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyaları, “haczi caiz olmayan mallar” arasına alınacak. Böylelikle evdeki buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve yatak ile baza gibi eşyalara haciz getirilemeyecek.

İcra takibine konu alacağa yetecek miktarı aşacak şekilde haciz yapılması yasaklanacak.

Sentetik katinon ve türevleri, sentetik opioid ve türevleri ile amfetamin ve türevleri “uyuşturucu madde” kabul edilecek. Bu maddelerin imal ve ticareti suçunun cezasının alt sınırı, 10 yıldan 15 yıl hapse çıkarılacak.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçu için görevlendirilen gizli soruşturmacı, kamuya açık yerlerde ve iş yerlerinde ses veya görüntü kaydı yapabilecek. El konulan maddenin uyuşturucu olduğu kesinleştikten sonra sulh ceza hakimliğince maddenin müsaderesine ve imhasına karar verilecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullananlar ile bu amaçla uyuşturucu madde satın alan, kabul eden veya bulunduranlar hakkında uygulanacak tedavi veya denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin uzatma süresi 1 yıldan 2 yıla çıkarılacak. Cumhuriyet savcısı, şüpheliyi, erteleme süresi içinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadığının tespiti amacıyla yılda en az 2 defa ilgili kuruma sevk edecek.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan hükümlü olanların cezaevlerinde tedavi ve rehabilitasyon programlarına katılması zorunlu olacak.

Arabulucu çözecek

Kira ilişkisinden ve kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklarla, komşu hakkıyla ilgili ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar zorunlu arabuluculuk kapsamına alınacak.

Ticari davalar ve iş sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklar bakımından, itirazın iptali, menfi tespit ve istirdat davaları da zorunlu arabuluculuk kapsamında düzenlenecek. Arabuluculuğa ilişkin Türkiye’nin taraf olduğu Singapur Sözleşmesi, iç hukuka uyumlu hale getirilecek.

Kaçakçılığa en az 5 yıl hapis

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezasının alt sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkarılacak. Bu suç nedeniyle el konulan araç, gereç ve malzemenin, milli savunma veya iç güvenlik hizmetleriyle doğrudan ilgili olması durumunda bunların TSK, Emniyet, Jandarma veya Sahil Güvenlik’e tahsisi sağlanacak.

“Yurt dışına çıkamamak” şeklinde adli kontrol kararı verilen yabancılar hakkında, ilgili valiliğe cumhuriyet başsavcılığı üzerinden bu kararın kaldırılmasını talep etme yetkisi verilecek.

Aselsan, Havelsan ve Roketsan gibi savunma sanayi şirketlerinde çalışan mühendislerin, yurt içinde veya yurt dışında aynı alanda faaliyet gösteren başka kurum veya kuruluşlarda çalışmasını veya işletme açmasını zorlaştıracak tedbirler alınacak.

AYM önünde bulunan uzun yargılamadan kaynaklı bireysel başvurular, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Tazminat Komisyonu’na aktarılacak.