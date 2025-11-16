Tavuklu pilav yediler, hastanelik oldular

GAZETE VATAN ANA SAYFA
16.11.2025 - 23:00

Kaynak: İHA

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde mevlit yemeğinde dağıtılan tavuklu pilavı yiyen 15 kişi zehirlenme şüpheleriyle hastaneye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesi Haskavak köyü Dere Mahallesi’nde 3 gün önce vefat eden Turgut Taşdelen için bugün ikindi namazına müteakiben mevlit düzenlendi.

Mevlitte yaklaşık 50 kişiye tavuklu pilav ve ayran ikram edildi. Yemekten yiyen vatandaşlardan 15'i bir süre sonra zehirlenme belirtileri yaşamaya başladı. 15 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

