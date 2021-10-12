Tavla nasıl oynanır, dizilişi nasıl yapılır? Tavla oyun kuralları nelerdir?

Oyuncular 15 adet pulunu karşılıklı olacak şekilde dizmeye başlar. 3 pul 8 haneye yerleşir. Bu kendi diş sahasında yer almaktadır. 5 pul 6 hanesinde, kendi ev sahasında yer almaktadır. 2 pul 24 hanesinde, bu rakibin evi anlamına gelir bu pulların adı ise gerideki pullar olarak adlandırılmaktadır.

Tavla Nasıl Oynanır?

Tavla iki adet zar ile oynanan bir oyundur. Oyuna ilk hangi tarafın başlayacağına her iki tarafın da zar atması karar verir. Bu atılan zarlardan büyük zarı atan kişi oyuna ilk başlama hakkını kazanır. Zarın ikisini birden alıp atarak ilk hamleyi yapmaya başlar ve bunun sonrasında zar atışı sıra ile devam eder. Hem karşı taraf hem de ilk oyuna başlayan kişi zarları sırayla atar. Her iki taraf da kendi pullarını sahasına toplamaya çaba gösterir.

Zarları atan kişi zarların her ikisini de oynaması gerekmektedir. İster tek bir pul ile isterse de farklı pullar ile bu oyunu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Çift attığı zaman 4 kat kadar zar sayısını oynamaktadır. İki ya da daha fazla pul üst üste geldiği zaman bu kapı adını alır ve rakip olan kişi bu kapı üzerine gelemez.

Hanede tek bir pul kalırsa karşıdaki kişi o pulu vurabilmektedir. Pul kırık anlamına gelir ve kırılan taşın sahibi oyuna tekrar girmek zorundadır. Bunun için ise zar atarak rakip takımın boş sahasında olan bir yere girmesi gerekmektedir.

Tavla Dizilişi Nasıl Yapılır?

Oyuncular 15 adet pulunu karşılıklı olacak şekilde dizmeye başlar. 3 pul 8 haneye yerleşir. Bu kendi diş sahasında yer almaktadır. 5 pul 6 hanesinde, kendi ev sahasında yer almaktadır. 2 pul 24 hanesinde, bu rakibin evi anlamına gelir bu pulların adı ise gerideki pullar olarak adlandırılmaktadır. 5 pul 13 hanesinde, bu 13 haneye orta kapı adı verilir, rakibin ise diş sahası anlamına gelmektedir.

Tavla Oyun Kuralları Nelerdir?

Oyun içerisinde bilinen ve uygulanan belli başlı kurallar bulunmaktadır. Örneğin pul toplama kuralı vardır. Bu kural pullar sahaya getirildikten sonra pulların toplanması anlamına gelir. Bu işlem de zar sayesinde yapılır. Atılmış olan zar sayısına göre toplanma işlemi yapılır. 1 atıldığı zaman 1 numaralı kapıdan pul toplama yapılabilir. Aynı şekilde 2 atılırsa 2 numaraları kapıdan toplanabilir. Oyunun kazanma kuralı ise pulların tümünü en hızlı şekilde toplayan kazanır şeklindedir.