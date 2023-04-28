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Tatil cennetine nisan ayının sonunda kar yağdı

Turizmin başkenti Antalya’ya Nisan ayının sonunda kar yağdı. Akseki içesinde gece saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli yağmurun ardından Antalya’yı Konya’ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolu Alacabel mevkisine saat 16.30 sıralarında kar yağışı başladı.

28.04.2023 - 00:35 | | İHA
Tatil cennetine nisan ayının sonunda kar yağdı

Kar yağışı Akseki’nin Yarpuz mahallesinin Kaklıktaş Battı Çıktı mevkiinden itibaren başladı ve Konya il sınırına kadar devam etti. Kar yağışının başlaması ile birlikte karayolları Alacabel ekipleri harekete geçerek yolda biriken karları kürüme çalışmaları başlattı. Alacabel’de kar kalınlığı 10-15 santimetreyi bulurken, kar yağışı akşam etkisini yitirirken ulaşımda da herhangi bir aksamanın olmadığı bildirildi.

Tatil cennetine nisan ayının sonunda kar yağdı

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Tatil cennetine nisan ayının sonunda kar yağdı

Tatil cennetine nisan ayının sonunda kar yağdı

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