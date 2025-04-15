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GündemTatil cennetinde korkutan görüntü! Vatandaşlar tedirgin, sebebini merak ediyor
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Tatil cennetinde korkutan görüntü! Vatandaşlar tedirgin, sebebini merak ediyor

15.04.2025 - 16:01Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

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 Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Çevredekilerden bazıları deniz çekilmesinin her yıl yaşandığını belirtirken, bazı kişiler ise tedirgin olduklarını söyledi.

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Sahilde yaşanan değişim çevrede yaşayanları tedirgin etti.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN!

Bölgede yaşayanlardan bazıları deniz çekilmesinin her yıl yaşandığını belirtirken, bazı kişiler ise tedirgin olduklarını söyledi.

Tatil cennetinde korkutan görüntü Vatandaşlar tedirgin, sebebini merak ediyor

GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİLER

Çevredekiler, durumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı bölgelerde kayalıkların açığa çıktığı, kıyıdaki yosun ve deniz canlılarının yüzeye çıktığı görüldü.

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