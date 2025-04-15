Tatil cennetinde korkutan görüntü! Vatandaşlar tedirgin, sebebini merak ediyor

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'nde deniz yaklaşık 15 metre çekildi. Sahilde yaşanan değişim çevrede yaşayanları tedirgin etti.

VATANDAŞLAR TEDİRGİN!

Bölgede yaşayanlardan bazıları deniz çekilmesinin her yıl yaşandığını belirtirken, bazı kişiler ise tedirgin olduklarını söyledi.

GÖRÜNTÜLERİ KAYDETTİLER

Çevredekiler, durumu cep telefonlarıyla görüntüledi. Bazı bölgelerde kayalıkların açığa çıktığı, kıyıdaki yosun ve deniz canlılarının yüzeye çıktığı görüldü.