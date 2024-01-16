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Tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, iki arkadaş arasında çıkan tartışmada Furkan Yeleken (17) av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi.

16.01.2024 - 08:50 | | DHA
Tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü

Olay, gece saatlerinde Siverek'e bağlı Taşlıkara Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.Ö. (17) ile arkadaşı olan Furkan Yeleken arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönmesinin ardından M. Ö. av tüfeğiyle arkadaşına ateş açarak kaçtı.

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Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde Furkan Yeleken'in vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdiği belirlendi. Yeleken'in cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olay yerinde kaçan şüpheli M. Ö. ise ilçe merkezinde polis ekiplerine teslim oldu.

Yaşananların ardından mahallede yeni bir olay yaşanmaması için jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Soruşturma sürüyor.

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