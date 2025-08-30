TARİŞ duyurdu! İncir alım fiyatları açıklandı

Tariş İncir Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Kacar, 2025-2026 kuru incir sezonu için alım fiyatlarını açıkladı. Yönetim kurulu üyeleri, hasat sezonu için kuru incir alım fiyatlarını belirlemek üzere Tariş İncir Birliği Tesisleri'nde bir araya geldi.

Toplantının ardından açıklama yapan Kacar, sezonun üreticilere hayırlı olmasını dileyerek, "A1 kalite incirin kilogram fiyatı 300 lira, yemeklik incirin fiyatı ise 550 lira olarak belirlendi." dedi.







Bu yıl incirin kalitesinin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade eden Kacar, "Geçen yıl üreticilerimizden 2 bin 700 ton incir almıştık. Bu yıl alım hedefimiz 4 bin ton. Rekoltenin yaklaşık 80 bin ton civarında olmasını bekliyoruz. Aldığımız incirin yüzde 30'unu iç piyasaya veriyoruz. Yaklaşık 35 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kuru incir ihracatımız yıllık yaklaşık 300 milyon dolar ve bu rakamı artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.