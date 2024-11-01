Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeye yer verildi: "67 milyon 953 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

67 milyon 953 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



Hayırlı ve bereketli olsun.🌾 pic.twitter.com/Tb24bCxIf9 — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) November 1, 2024