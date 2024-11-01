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Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 67 milyon 953 bin lira destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirildi.

01.11.2024 - 19:49 |
Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu! Destek ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Bakanlığın sosyal medya platformu X'teki hesabından destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı. Paylaşımda şu ifadeye yer verildi: "67 milyon 953 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."

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