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Tarihi hanın önündeki drifte 9 bin 125 lira ceza kesildi!

Konya'da tarihi Zazadın Hanı'nın önünde drift yapan kişi, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Sürücünün ehliyetine 2 ay el konulurken, 9 bin 125 lira idari para cezası uygulandı.

23.05.2022 - 19:55 | | İHA
Tarihi hanın önündeki drifte 9 bin 125 lira ceza kesildi!

Edinilen bilgiye göre, Konya'da 800 yıllık tarihi Zazadın Hanı Kervansarayı önünde drift yapan sürücünün görüntüsünün sosyal medyada yayınlanması üzerine Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, aracın plakasını belirlemek ve sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı. Görüntülerdeki aracın plakasının tespit edilememesi üzerine paylaşım yapılan saat aralığındaki EDS ve KGYS görüntülerini inceleyen polis ekipleri, plakanın 42 JB 521 olduğunu ve sürücüsünün Ali T. olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin görüştüğü Ali T. aracın akrabasına ait olduğunu ve pişman olduğunu ifade ederken, cezadan kurtulamadı. Ali T.'ye Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1 (drift yapmak) maddesi gereği 9 bin 125 TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetine de 2 ay süreyle el konuldu.

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