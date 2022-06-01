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Tapu görevlisi rüşvet parasıyla suçüstü yakalandı

Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesi tapu müdürlüğünde görev yapan S.Ş.(52), rüşvet aldığı suçlamasıyla yakalandı. Üzerinden seri numaraları alınmış 2 bin 400 TL çıkan S.Ş., tutuklandı.

01.06.2022 - 14:33 | | Özkan AYDIN / IĞDIR,(DHA)-
Tapu görevlisi rüşvet parasıyla suçüstü yakalandı

Iğdır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri 23 Mayıs'ta Karakoyunlu ilçe Tapu Müdürlüğü'nde tapu intikal işlemlerinde görevli S.Ş.'nin rüşvet istediği ihbarıyla harekete geçti. Polis ekipleri, yapılan fiziki takip sonucu, S.Ş.'yi, tapu işlemlerini hızlandırmak için ismi açıklanmayan bir kişiden aldığı seri numaraları belirlenen 2 bin 400 TL ile suçüstü yakaladı. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.Ş., tutuklanarak Iğdır S Tipi Cezaevi'ne gönderildi. 

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