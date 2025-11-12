Tandırı olmayan da geliyor, unu olmayan da! Anadolu'daki yardımlaşma kültürü sürüyor

Haberin Devamı

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın kasabasında yaşayan kadınlar, sabahın erken saatlerinde bir araya gelerek yufka ekmek yapıyor. Anadolu'daki yardımlaşma kültürünün en büyük örneklerinden birisi olan kış hazırlıklarını yapan kadınlar, geleneksel yöntemlerle hamur açarak yufka ekmeklerini pişiriyor. Yufka ekmek pişirecek tandırı olmayan veya unu kalmayanların eksikleri, diğer kadınlar tarafından tamamlanıyor. Yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergileyen kadınların pişirdiği yufkalar, kış aylarında ıslatarak tüketiliyor.





"Tandırı olmayan herkes gelip burada ekmeğini yapabilir"

İmece geleneğini yaşatmak istediklerini belirten Gülten Öztürk, "Bundan yaklaşık 3 yıl önce eşim insanlara faydası olması için un dağıtıyordu. Bu sene aklına daha başka bir fikir geldi. Eskiden beri yapılan yufka ekmeğin burada biz de devam ettirelim istedik. Tandırı olmayan herkes gelip burada ekmeğini yapabilir, rahatlıkla evine götürsün diye böyle bir şey düşündük. Bugün sabah 8 gibi başlandı. 3 torba unla yapılacak. Tahminimizce bir kişi için 500 ekmek yapılacak akşama kadar. Ekmekler genelde kuru, güneş görmeyen bir yerde saklanıyor. Üstüne örtü örtülüyor. Kullanmak istediğinde suluyorsunuz 3 ya da 5 tane. Tekrar üstüne örtü örtülüyor. Tüm yıl boyunca kullanabiliyorsunuz" dedi.