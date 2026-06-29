Tamar Tanrıyar adli kontrolle serbest bırakıldı

Sosyal medya platformları üzerinden kamuoyuna açık şekilde içeriği suç teşkil ettiği ileri sürülen paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle şüpheli Tanrıyar hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen başlatılan soruşturma devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan Tanrıyar 'ın, yurt dışından Kuşadası'na gelerek teslim olduğu öğrenildi.

Kuşadası Adliyesi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile İstanbul Adliyesi'ne bağlanan Tanrıyar 'ın, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu kapsamında ifadesi alındı.

Savcılık ifadesinin ardından sulh ceza hakimliği, Tanrıyar 'ın adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.