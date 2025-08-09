GAZETE VATAN ANA SAYFA
Talebe yetişemiyor, 100 ton ürün kapış kapış gidiyor

09.08.2025 - 14:55Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde yetişen ve tadıyla meşhur kavunun hasadı için çiftçiler ve mevsimlik işçiler, 40 dereceyi bulan hava sıcaklığına aldırış etmeden çalışıyor.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kavun hasadı başladı. Termometrelerin 40 dereceyi gösterdiği ilçede, mevsimlik tarım işçileri sıcaklığa aldırış etmeden tarlalardan kavun topluyor.

Bölgenin verimli toprağı, temiz havası ve doğal su kaynakları kavuna hem özel bir aroma hem de yoğun bir tat katıyor. 25 dönümlük arazisine kavun eken Mehmet Erdem, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl yaklaşık 100 ton ürün elde ettiklerini ifade etti.

Erdem, "Bu yüzden kavunlarımız yoğun talep görüyor. Mevsimlik işçi çalıştırıyoruz. Yakıt, gübre gibi ihtiyaçlarımızı memleketimizden karşılayarak ekonomiye katkı sağlıyoruz. Ürünlerimizi toptan satıyoruz, esnafla hesabımızı yapıp kurtaracak şekilde veriyoruz. Özellikle Karadeniz bölgesi, iri ve tatlı kavunlarımıza büyük ilgi gösteriyor" dedi.

