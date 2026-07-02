Talas'ta 4 villa satışı rekor kırdı: Belediyeye dev kaynak geldi

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Talas Belediyesi Meclis Salonu'nda açık teklif usulüyle gerçekleştirilen ihalede, Akçakaya Mahallesi'nde 2, Endürlük Mahallesi'nde ise 2 olmak üzere toplam 4 villa parseli yeni sahiplerini buldu. Şeffaf bir şekilde gerçekleştirilen ihalenin ardından Talas Belediye Başkan Yardımcısı Etem Mezgitli, satışın hem alıcılar hem de Talas için hayırlı olmasını temenni etti.



18 milyon 250 bin liralık gelir



Gerçekleştirilen ihale sonucunda satışı tamamlanan 4 villa parselinden toplam 18 milyon 250 bin TL gelir elde edildi. Elde edilen kaynağın Talas Belediyesinin ilçeye kazandıracağı yeni yatırım ve hizmetlerde değerlendirilmesi planlanıyor. Talas Belediyesi, mali kaynaklarını etkin ve verimli kullanma anlayışıyla gerçekleştirdiği taşınmaz satışlarından elde edilen gelirleri altyapıdan üstyapıya, çevre düzenlemelerinden sosyal ve kültürel projelere kadar birçok alanda vatandaşlara hizmet olarak sunmayı sürdürüyor.







Diğer taşınmazlar pazarlık usulüyle satılacak



İhalede istekli çıkmayan Mevlana Mahallesi'ndeki 1 daire ve 3 dükkân ile Endürlük Mahallesi'nde bulunan 1 ticari parselin yanı sıra Akçakaya ile Endürlük mahallelerindeki 9 villa parseli, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda 15 gün içerisinde pazarlık usulüyle satışa sunulacak. Söz konusu taşınmazlarla ilgilenen yatırımcılar ve vatandaşlar, Talas Belediyesi Gelirler Müdürlüğüne başvuruda bulunabilecek. Detaylı bilgi almak isteyenler 0352 437 00 54-55 numaralı telefonları arayarak 5140, 5141 ve 5142 dahili hatlardan bilgi alabilecek. Ayrıca www.talas.bel.tr adresinden de satışa ilişkin ayrıntılara ulaşılabilecek.



Talas Belediyesi, yatırımcıları avantajlı fırsatlarla buluşturmaya ve elde ettiği kaynakları ilçenin gelişimine katkı sağlayacak yatırımlara dönüştürmeye devam ediyor.