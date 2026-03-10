Taksiti 14 bin liraya daire: TOKİ 30 ilde satışa çıkardı!

Haberin Devamı

TOKİ'nin elinde kalan ya da iadesi gerçekleşen stok daireler için harekete geçmesi vatandaşları da arayışa itti. merhabahaber'in haberine göre Başvurularda şartları sağlayanlara öncelik verilecek. Satışlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor ve başvurular Ziraat Bankası ile Halkbank aracılığıyla yürütülüyor.

14 BİN 500 TL’DEN BAŞLAYAN TAKSİT İMKANI

2026 yılı güncel verilerine göre hazırlanan ödeme planı, kira öder gibi ev sahibi olmayı mümkün kılıyor. Projelerde sunulan mali tablo şu şekilde: