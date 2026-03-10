Taksiti 14 bin liraya daire: TOKİ 30 ilde satışa çıkardı!
TOKİ yeni fırsat sundu. Taksiti 14 bin TL olan daireleri satışa sunmaya hazırlanıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 30 ilde satışa sunmayı planladığı dairelerin elinde kalan ve ya da iadesi gerçekleşen stok daireler olduğu belirtildi.
TOKİ'nin elinde kalan ya da iadesi gerçekleşen stok daireler için harekete geçmesi vatandaşları da arayışa itti. merhabahaber'in haberine göre Başvurularda şartları sağlayanlara öncelik verilecek. Satışlar, kurumun resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor ve başvurular Ziraat Bankası ile Halkbank aracılığıyla yürütülüyor.
14 BİN 500 TL’DEN BAŞLAYAN TAKSİT İMKANI
2026 yılı güncel verilerine göre hazırlanan ödeme planı, kira öder gibi ev sahibi olmayı mümkün kılıyor. Projelerde sunulan mali tablo şu şekilde:
2+1 Daireler: Yaklaşık 450-500 bin TL peşinat ve aylık 14.500 TL başlangıç taksiti
3+1 Daireler: Yaklaşık 600-650 bin TL peşinat ve aylık 18.200 TL başlangıç taksiti.
Vade Seçenekleri: %25 peşinat ödeyenler için 120 aya varan vade imkanı sunuluyor.
Önemli Not: Taksit tutarları, her altı ayda bir memur maaş artış oranına göre güncellenmektedir.
HEDEF 30 BÜYÜKŞEHİR: SATIŞLAR STOK DURUMUNA GÖRE YAPILACAK
Bu özel kampanya, TOKİ’nin stoklarında bulunan konut sayısıyla sınırlı. Duyuruların özellikle 30 büyükşehir ve Anadolu’nun gelişmekte olan ilçelerinde yoğunlaşması bekleniyor. Büyükşehirlerdeki konut ihtiyacının yüksek olması nedeniyle, stokta bulunan dairelerin bu bölgelerde hızla alıcı bulacağı öngörülüyor.
KİMLER BAŞVURABİLİR?
Açık satış yönteminde kura olmasa da belirli kriterlerin karşılanması şart:
T.C. vatandaşı ve 18 yaşını doldurmuş olmak.
Kendisinin, eşinin veya çocuklarının üzerine tapuda kayıtlı konut bulunmaması.
Daha önce TOKİ’den konut satın almamış olmak.
Bazı projelerde yerel ikamet şartı istense de açık satışlarda bu kuralın esnetilebildiği biliniyor.
TAKİP İÇİN E-DEVLET VE RESMİ SİTE
Vatandaşların güncel ilanları kaçırmamak için e-Devlet üzerindeki "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut/İşyeri Başvurusu" ekranını veya TOKİ’nin resmi web sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri öneriliyor. Stoklarla sınırlı olan bu fırsatta, hızlı hareket eden avantaj sağlıyor