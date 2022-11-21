Taksim'deki bombalı saldırının arkasından 'NEL' çıktı
İstiklal Caddesi’ndeki saldırının arkasındaki yapının terör örgütü PYD/YPG’nin sözde istihbarat yapısı ‘NEL’in olduğu belirlendi. Failin eğitim aldığı yapının başındaki ismin ise ‘Hacı’ kod adlı Hasan Şerif olduğu tespit edildi.
Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının perde arkasındaki yapı büyük oranda deşifre edildi.
Milliyet'ten Ferit Zengin haberine göre: İstihbarat ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında saldırının arkasındaki yapının terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin sözde istihbarat yapısı “NEL” olduğu tespit edildi. İstihbarat kaynaklarının saldırıyla ilgili deşifre ettiği NEL bağlantılı teröristler ise şunlar:
Hasan Şerif: Saldırının talimatını veren NEL yöneticisi (Aranıyor)
YPG’nin komuta kademesinde ikinci sırada bulunan ve geçtiğimiz yaz aylarında TSK ve MİT tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen YPG komutanın kardeşi. Münbiç’te bulunuyor.
Halil Mence: Saldırı sonrası kaçışı organize eden NEL yöneticisi (Aranıyor)
Örgütün Kamışlı’da bulunan lojistik merkezini yönetiyor.
Hasan Cemil: Terörist Ahlam Albashir’i örgüte kazandıran NEL yöneticisi (Aranıyor)
Saldırıda bombayı patlama noktasına bırakan Albashir’in ifadesinde geçen ve Hasan Şerif’e yardımcılık yapan örgüt yöneticisi.
Ahmet Haj Hassan: Bomba düzeneğini hazırlayan NEL mensubu (Aranıyor)
Bilal kod ismini kullanıyor. Örgüt tarafından istihbarat, bomba ve sabotaj eğitimlerinden geçirildi. Bulgaristan’a kaçırıldı.
Ahlam Albashir: Bombayı patlama noktasına bırakan NEL mensubu (Tutuklu)
Ferhat Habeş: Saldırganların barınmasını ve lojistik ihtiyaçlarını sağlayan NEL mensubu (Tutuklu)
Ammar Jarkas: Bombayı hazırlayan Bilal kod isimli terörist Ahmet Haj Hassan’ı Bulgaristan’a kaçıran NEL mensubu (Tutuklu)
Ahmet Jarkas: Albashir’i Yunansitan’a kaçırmaya çalışan NEL mensubu (Tutuklu)
Yasir El Korali: Bombacıları saldırı ve keşif günlerinde taşıyan NEL mensubu (Tutuklu)
Hüseyin Güneş: Örgütün Edirne’deki insan kaçakçısı. NEL mensubu (Tutuklu)
Amren Abdulrami: Örgütün Bulgaristan’daki insan kaçakçısı. NEL mensubu (Gözaltında)
Hüsam A.: Ahmet Haj Hassan’ın yardımcısı. NEL mensubu (Gözaltında)