Taksim'deki bombalı saldırının arkasından 'NEL' çıktı

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da terör örgütü PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen ve 6 kişinin yaşamını yitirdiği 81 kişinin de yaralandığı bombalı saldırının perde arkasındaki yapı büyük oranda deşifre edildi.

Milliyet'ten Ferit Zengin haberine göre: İstihbarat ve güvenlik güçlerinin yürüttüğü çalışmalar kapsamında saldırının arkasındaki yapının terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’nin sözde istihbarat yapısı “NEL” olduğu tespit edildi. İstihbarat kaynaklarının saldırıyla ilgili deşifre ettiği NEL bağlantılı teröristler ise şunlar:

Hasan Şerif: Saldırının talimatını veren NEL yöneticisi (Aranıyor)

YPG’nin komuta kademesinde ikinci sırada bulunan ve geçtiğimiz yaz aylarında TSK ve MİT tarafından düzenlenen saldırıda öldürülen YPG komutanın kardeşi. Münbiç’te bulunuyor.

Halil Mence: Saldırı sonrası kaçışı organize eden NEL yöneticisi (Aranıyor)

Örgütün Kamışlı’da bulunan lojistik merkezini yönetiyor.

Hasan Cemil: Terörist Ahlam Albashir’i örgüte kazandıran NEL yöneticisi (Aranıyor)

Saldırıda bombayı patlama noktasına bırakan Albashir’in ifadesinde geçen ve Hasan Şerif’e yardımcılık yapan örgüt yöneticisi.

Ahmet Haj Hassan: Bomba düzeneğini hazırlayan NEL mensubu (Aranıyor)

Bilal kod ismini kullanıyor. Örgüt tarafından istihbarat, bomba ve sabotaj eğitimlerinden geçirildi. Bulgaristan’a kaçırıldı.

Ahlam Albashir: Bombayı patlama noktasına bırakan NEL mensubu (Tutuklu)

Ferhat Habeş: Saldırganların barınmasını ve lojistik ihtiyaçlarını sağlayan NEL mensubu (Tutuklu)

Ammar Jarkas: Bombayı hazırlayan Bilal kod isimli terörist Ahmet Haj Hassan’ı Bulgaristan’a kaçıran NEL mensubu (Tutuklu)

Ahmet Jarkas: Albashir’i Yunansitan’a kaçırmaya çalışan NEL mensubu (Tutuklu)

Yasir El Korali: Bombacıları saldırı ve keşif günlerinde taşıyan NEL mensubu (Tutuklu)

Hüseyin Güneş: Örgütün Edirne’deki insan kaçakçısı. NEL mensubu (Tutuklu)

Amren Abdulrami: Örgütün Bulgaristan’daki insan kaçakçısı. NEL mensubu (Gözaltında)

Hüsam A.: Ahmet Haj Hassan’ın yardımcısı. NEL mensubu (Gözaltında)