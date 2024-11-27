Taksim'de akÄ±l almaz olay: ABD'li turist sarhoÅŸ oldu, sokaktakilere saldÄ±rdÄ±

Olay, 23 KasÄ±m'da saat 23.00 sÄ±ralarÄ±nda Katip Mustafa Ã‡elebi Mahallesi'nde meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, Amerika BirleÅŸik Devletleri (ABD) vatandaÅŸÄ± Sydney Rei Huff (27), eÅŸi Velican A. (26) ile birlikte bir eÄŸlence merkezinde alkol aldÄ±.

Bir sÃ¼re sonra Ã§ift arasÄ±nda bilinmeyen bir nedenle tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. TartÄ±ÅŸmada deliye dÃ¶nen kadÄ±n, eÅŸi Velican A.'yÄ± yÃ¼zÃ¼nden yaralayarak oradan ayrÄ±ldÄ±.

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YOLDAN GEÃ‡ENLERE VE BÄ°R TAKSÄ°YE SALDIRDI

Bir sÃ¼re yÃ¼rÃ¼yen ABD'li kadÄ±n, bir marketin Ã¶nÃ¼nde durdu. Bu sÄ±rada oradan geÃ§en Mert T. (30) kadÄ±nÄ±n hedefi oldu. KadÄ±nÄ±n boynunu sÄ±kmasÄ± ile neye uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±ran Mert T., kadÄ±nla birlikte yere dÃ¼ÅŸtÃ¼. Mert T. vatandaÅŸlarÄ±n mÃ¼dahalesiyle kadÄ±nÄ±n elinden gÃ¼Ã§lÃ¼kle kurtuldu.

Gencin altÄ±n kolyesinin kaybolduÄŸu, cep telefonunun da hasar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi. AyaÄŸa kalkan kadÄ±n, ardÄ±ndan sokakta koÅŸarak kaldÄ±rÄ±mda yÃ¼rÃ¼yen baÅŸka bir kiÅŸiye vurup, yolda seyreden taksici Velat G.'nin aracÄ±na vurarak Ã¶n camÄ±nÄ± kÄ±rdÄ±.

Ä°hbar Ã¼zerine olay yerine saÄŸlÄ±k ekibi geldi. YaralÄ± kadÄ±n, bu kez kendisine mÃ¼dahale etmek isteyen saÄŸlÄ±k ekibine saldÄ±rdÄ±. KÄ±sa sÃ¼re sonra olay yerine gelen polis ekipleri, darbedilen Mert T.'nin ÅŸikayeti Ã¼zerine kadÄ±nÄ± gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Taksi ÅŸofÃ¶rÃ¼ Velat G.'nin ise zararÄ±nÄ± karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenilen Sydney Rei Huff hakkÄ±nda â€œkasten yaralama" ve â€œmala zarar verme" suÃ§larÄ±ndan adli iÅŸlem yapÄ±ldÄ±.

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Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan sevk edildiÄŸi adliyede serbest bÄ±rakÄ±lan kadÄ±nÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.