Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde yılbaşı yoğunluğu

Beyoğlu, yılbaşı kutlamalarına katılmak isteyen yerli-yabancı binlerce kişi için bu yıl da ilk tercihlerden biri oldu.

Taksim Meydanı ve çevresindeki kalabalık her geçen saat daha da artarken, İstiklal Caddesi'ni dolduran ziyaretçiler yoğunluk dolayısıyla yürümekte güçlük çekti.

Polis ekipleri, vatandaşların ve turistlerin yılbaşı akşamını huzur içinde geçirmesini sağlamak amacıyla bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Cadde ve meydan girişinde oluşturulan kontrol noktalarında çanta ve üst araması yapıldı. Aramalar sırasında şüpheli görülen kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu gerçekleştirildi.

EKİPLERİN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR

Ekiplerin Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ndeki güvenlik önlemleri sürüyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise yeni yıl kutlamaları çerçevesinde on binlerce polis ise tedbir aldı. Alınan tedbirler kapsamında Taksim Gezi Parkı girişine Mobil Komuta Merkezi kuruldu. Polis ekipleri komuta merkezinde anlık görüntü ile adeta kuş uçurtmuyor. Ekipler saniye saniye komuta merkezinden güvenlik tedbirini sürdürmeye devam ediyor.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ekiplerince, yeni yıla Taksim'de girmek isteyenlerin güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Yılbaşı tedbirleri kapsamında Gezi Parkı'na konuşlandırılan Mobil Komuta Merkezi'nden kontrol edilen 15 binin üzerinde kamera sayesinde Taksim meydanı ve İstiklal Caddesi anlık izleniyor. Şehrin her noktasında devriye atan helikopter, İnsansız Hava Aracı (İHA) ve personellerin yaka kameraları da buradaki komuta merkezine anlık olarak görüntü iletiyor. Bu şekilde ekipler, olumsuz durumlara karşı hızlı refleks göstererek anında müdahale edebilecek.

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ YILDIZ'DAN GÖREV YAPAN POLİS EKİPLERİNE ZİYARET

Taksim'de görevli polis ekiplerini ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Selamı Yıldız, "Beşiktaş, Şişli Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerimiz olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. 16 noktada 10 bin 458 ekiple, 55 bin 225 personelimizi 24 saate yayacak şekilde huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz" dedi.

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'HUZUR VE GÜVEN İÇERİSİNDE YENİ YILA GİRMELERİNİ İSTİYORUZ'

İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Taksim Meydanı'na gelerek görevli ekipleri ziyaret etti. Burada basın mensuplarına konuşan Yıldız, "İstanbul’umuzun huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmesi maksadıyla tüm il emniyet teşkilatımız 7/24 şeklinde planlama yaptı. Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Kadıköy, Bakırköy ve Fatih ilçelerimiz olmak üzere 39 ilçemizde güvenlik tedbirlerimizi aldık. Bin 16 noktada, 10 bin 458 ekiple, 55 bin 225 personelimizi 24 saate yayacak şekilde, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yeni yıla girmelerini istiyoruz. Sizlerin de bu arada hayırlı seneler diliyorum. Sağlıkla huzur ve güvenle inşallah, teşekkürler" dedi.

TAKSİM’DE POLİS KÖPEKLERİ VE ATLI POLİSLERLE DENETİM

Meydan çevresinde polis köpekleri ve atlı polisler ile görev yapan ekipler, Taksim Meydanı'na girişte kurulan kontrol noktasında da üst araması yapıyor.

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Yeni yıla Taksim'de girmek için bölgeye gelenler de denetimlerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kendisini güvende hissettiğini söyleyen Berat Aslan, “Taksim’e geldik. Bayağı tedbirli arama var. Kendimizi güvende hissediyoruz. Her tarafta polisler var, devletimiz var. On numara yani” ifadelerini kullandı.

Taksim esnafı Ercan Yıldız, “Geçen sene biraz daha zayıftı. Bu sene daha da üstüne katarak gelmişler. Biz burada esnafız zaten. Şu an gayet memnunuz yani. Malum bayağı kalabalık bir ortam olduğu için güvenlik olması gerekiyor. Şu anda gayet memnunuz. Güzel” dedi.

Yurt dışından gelen Gülten Kara, “Çok polis var. Ne tarafa baksak polis, seviniyorum. Onları da çok seviyoruz. Güvendeyim. Hani biraz düşünüyordum İstanbul’a gideyim mi, gitmeyeyim mi? Ama gerçekten çok mutluyum, çok huzurluyum, çok güvendeyiz, çok güzel” sözleriyle ifade etti.

Kara Güler, “Çok güvende hissediyoruz her tarafımızda polis, adım attığımız yerde polis var. Çok güzel, çok beğendim burayı. İlk defa geliyorum ama çok beğendim, çok güvendeyim. Her tarafımızda polis, adım attığımız yerde polis var” şeklinde konuştu.

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İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL'DEN DENETİM YAPAN POLİS EKİPLERİNE ZİYARET

İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan ve beraberindeki heyet, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim yapan polis ekiplerini ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Ziyaret esnasında basın açıklamasında bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Bugün İstanbul'umuzda vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin ağız tadıyla yeni yıla girmeleri için emniyetimiz, jandarmamız, sahil güvenliğimiz kaymakamlarımızın koordinesinde İstanbul'un adeta her karışında görevini yapıyorlar. Yaklaşık 60 binin üzerinde güvenlik kuvvetimiz İstanbul'da görev yapıyor. Asayiş başta olmak üzere trafikte vatandaşlarımızın herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamaları yine aynı şekilde belli alanlarda arkadaşlarımızın rahat edebilmesi için o güvenliği sağlayabilmesi için 1 hafta önceden başlayan planlı çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda da köprüdeyiz arkadaşlarımızın görev yapan mesai arkadaşlarımızı ziyarete geldik, ,inşallah hep birlikte bu gece ağız tadıyla atlatılır ve hemşerilerimizin 2025 yılında yaşayabilecekleri güzel bir yıl olarak başlamış olacağız” dedi.

Vali Gül konuşmasının devamında, “Ben burada polisimize, jandarmamıza, sahil güvenliğimize teşekkür ediyorum. Aynı şekilde kaymakam arkadaşlarımıza, vali yardımcılarımıza teşekkür ediyorum. Biraz önce 112'ye gittik orada da bazı arkadaşlarımız takip etti sağlık alanında itfaiye olarak afat olarak yine düzensiz göç idaremizin mobil araçları 7/24 çalışmaya devam ediyor. Vatandaşlarımızın herhangi bir sorun yaşamaması için bugün itibariyle biliyorsunuz okullarımızı erken tatil etmiştik. Belli sokaklarımızı, caddelerimizi trafiğe kapatmıştık. Şu an saat 20.00, bu saat itibarıyla trafikte bir olumsuzluk yansımadı. İnşallah gecenin ilerleyen saatlerinde de trafik yoğunluğu başta olmak üzere bir sorun yaşamayız. Ön gördüğümüz gibi bu süreci sizlerle birlikte yaşayacağız. Ben sizlerin aracılığıyla bir kez daha bütün İstanbulluların, bütün hemşerilerimizin yeni yılını kutluyorum. Allah 2025'te kazasız belasız arkadaşlarımıza görev yapmayı nasip etsin. Milletimize, devletimizi ağız tadıyla yaşayabilecekleri bir yıl nasip etsin. Sizlere de akşamın bu saatinde görevini yapan basın mensuplarına da ayrıca teşekkür ediyor, iyi seneler diliyorum” ifadelerini kullandı. Vali Gül, denetim esnasında köprüden geçen vatandaşların yeni yılını kutlayarak ikramda bulundu.