Taksim bombacısının işbirlikçisi itiraf etti! 7 bin 500 liraya hepsini halletmiş

Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım 2022 Pazar günü bombalı bir terör saldırısı gerçekleşmiş, olayda ikisi çocuk 6 kişi yaşamını yitirirken 81 kişi de yaralanmıştı. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, bombayı beton saksı kenarına yerleştirdiği iddia edilen şüpheli Ahlam Albashir, saklandığı evde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Terör saldırısıyla bağlantılı olduğu gerekçesiyle çok sayıda şahıs gözaltına alınmıştı.

İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı planlayan Bilal Hassan'ın da yurt dışına kaçmasına yardım eden ve Bulgaristan'da olduğu belirlenen Hazni Gölge, bu akşam Türk yetkililere teslim edildi. Alınan bilgiye göre, Hassan'ın yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge'nin Bulgaristan'ın Svilengrad bölgesinde konakladığı tespit edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Interpol Daire Başkanlığınca, 7 Ocak'ta Bulgaristan Interpol biriminden Gölge'nin yer tespitinin yapılarak yakalanması ve sınır dışı edilmesi talep edildi.

Bulgaristan Interpol yetkilileriyle yapılan görüşmeler sonucu yakalanan Gölge, Edirne Kapıkule kara sınırından Türkiye'ye sınır dışı edilerek, Edirne Emniyet Müdürlüğü görevlilerince gözaltına alındı. Gölge'nin Bulgaristan'dan sınır dışı edilmesinin ardından Edirne'deki işlemleri tamamlandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne'de teslim alınan şüpheli İstanbul'a getirildi.

7 BİN 500 LİRAYA GÖTÜRMÜŞ

PKK/YPG’li teröristin yurt dışına kaçmasına yardım eden Hazni Gölge’nin polise verdiği ifadelere ulaşıldı. 1979 Batman nüfusuna kayıtlı olan Gölge, ilk etapta kimi kaçırdığını bilmediğini söylediği öğrenildi. Gölge’nin, hücre üyesini 7 bin 500 liraya Edirne’den Bulgaristan’a götürdüğünü itiraf etti. 1990 yılında Batman’dan Edirne’ye yerleştiğini anlatan kaçakçı, o tarihten bu yana Edirne’de yaşadığını, Hassan’ı 20 kişilik bir grup insanın içerisinde Bulgaristan’a kaçırdıklarını söylediği belirtildi. Hazni Gölge’nin, PKK üyesinin oradan da Romanya’ya götürüldüğünü anlattı. Hasan’ın kaçışına aracılık eden Hüseyin Güneş‘in polis tarafından yakalandığını duyunca panikleyerek kendisinin de Bulgaristan'a kaçtığını anlatan Hazni Gölge’nin, 2003 yılında önce Edirne’de kıraathane açtığı ve sonrasında eğlence mekanı işlettiği tespit edildi. İşlettiği eğlence mekanında karıştığı bir kavga nedeniyle 9 ay cezaevinde yattığı öğrenilen Gölge’nin, sonrasında da Bulgaristan’da giderek orada restoran işlettiği belirtildi.

SUTYEN VE KORSE İÇİNDE PATLAYICI

Öte yandan PKK/YPG’nin “özel istihbarat elemanı” olarak yetiştirdiği Ahlam Albashir, 30 Kasım 2022 günü İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nda alınan ifadesinde isim isim PKK/YPG ilişkisini anlattı. Albashir patlayıcıyı da kaçak yollarla Suriye’den geçerken kendisinin taşıdığını itiraf etti. Hürriyet yazarı Nedim Şener, taksim bombacısının ifadesinin tam metnini paylaşmıştı İşte o itiraflar:

“Ayrıca poşetin içinde kırmızı renkli sutyen, sutyenin içinde beze takılı tele benzer bir cisim vardı. Sutyenin iki tarafının alt kısımlarında da kablolar ve beze dikili vaziyette küçük kare şeklinde bir şey daha bulunmaktaydı. Yine poşetin içerisinde göğüs altından baldırlara kadar uzun bir korse şort vardı.

Bu korse özel yapılmış iki korsenin birbirine dikilmiş halinden oluşuyordu, iki korse arasına malzeme koymak için özel bölme vardı. Beşinci günde Bilal sabah saat 10-11 gibi beni uyandırdı. Sutyen ve korseyi giymemi istedi. Patlayıcıları korsenin ceplerine yerleştirdi. Kırmızı renkli sutyeni de taktıktan sonra üzerine normal kıyafetlerimi giydim. Bu malzemeler yaklaşık 1-2 kilogram ağırlığındaydı...”

Hacı Kod adlı teröristin emrindeki örgüt mensuplarından Bilal Hassan’ın da içinde bulunduğu kalabalık bir grupla kaçak yollardan Türkiye’ye geçen ve İstanbul Esenler’de Ferhat isimli kişinin evine yerleşen Albashir, evde yaşananları da şöyle anlattı: “Evde, Ferhat, eşi Fatma, Ferhat’ın abisi Muhammed ile eşi Fehime vardı. Bilal ile ben, Ferhat’ın cezaevindeki kardeşi Fatma’nın odasına geçtikten sonra sutyen ve korsedeki 2 parça malzemeyi çıkartarak Bilal’e verdim. Bilal de bunları İdlib’den beri üzerinde bulunan siyah sırt çantasına koydu.

‘BOMBAYI GÜÇLENDİREN ÇİVİLERİ BEN ALDIM’

Türkiye’de çevreye karşı 5 ay karı koca rolü oynayan teröristler Albashir ile Bilal Hassan bu sırada üç kez saldırı yapacakları İstiklal Caddesi’ne keşif için gittiler. Albashir, Suriye’den üzerinde getirdiği patlayıcılarla imal edilen bombanın yapılışındaki rolünü de şöyle itiraf etti:

“Hacı beni aradı ve ‘Kocanın yanına, Bilal’in yanına git. Bilal senden bir şeyler isteyecek, onları al’ dedi. Bilal banaçivi vererek ‘Git bundan 2 kilo al, ayrıca bant al’ dedi, 100 TL verdi. Ben de akşama doğru atölyeden çıkarak nalburdan istediklerini aldım. Bilal bunları poşetle daha önce kilitli vaziyette bulunan çantanın yanına koydu. Bilal’de daha önceden almış olduğu bir miktar çivi vardı.”