Taksi durağında panik anları! Şoförle tartışan yolcunun 3 el ateş ettiği anlar kamerada

Olay, 16 Kasım tarihinde gece saatlerinde Çankaya ilçesi Sokullu Mehmet Paşa Mahallesinde meydana geldi. Olayda, alkolün etkisindeki M.K., Kızılay’dan bindiği taksinin şoförü H.H.K. ile telefonu olmadığı iddiasıyla tartışmaya başladı. Daha sonra yolcu M.K.’nın yanında taşıdığı ruhsatlı tabancayı çıkarmasıyla, taksi şoförü H.H.K. yardım istemek için otomobili güzergahta bulunan başka bir taksi durağına sürdü. Bu sırada M.K. silah ile 3 el ateş etti. Olayda yaralanan olmazken mermilerin taksiye isabet ettiği öğrenildi. Durakta bulunan taksi şoförlerinin silah seslerini duymalarının ardından yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, M.K.’yı yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı hakimlikte adli kontrol ile serbest bırakıldı.