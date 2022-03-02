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Tağşiş ne demek, kelime anlamı nedir? Tağşiş yapan firmalar yayımlandı!

Tağşiş nedir, demek? Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit, tağşiş yapıldığı kesinleşen 371 firmaya ait 559 parti ürünü kamuoyuna açıkladı. Söz konusu gelişmenin ardından 'Tağşiş nedir?' ve 'Tağşiş ne demek?' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı.

02.03.2022 - 09:08 |
Tağşiş ne demek, kelime anlamı nedir? Tağşiş yapan firmalar yayımlandı!

Tarım Bakanlığı taklit ve tağşiş yapan firmaları yayımladı. Bakanlığın internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün yapılan 27. kamuoyu duyurusu ile 371 firmaya ait 559 parti ürün Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunulmuştur. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.887 firmaya ait 4.164 parti ürün kamuoyunun bilgisine arz edilmiştir" denildi.

TAĞŞİŞ NEDİR, KELİME OLARAK NE DEMEK?

Gıda maddelerinin ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin, mevzuata veya izin verilen özelliklerine aykırı olarak üretilmesi "Tağşiş" olarak tanımlanıyor.

TDK'ya göre kelimenin anlamı "Bir şeyin içine başka bir madde karıştırma, katıştırma." olarak belirtiliyor.

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