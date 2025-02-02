TAG Otoyolu Gaziantep geçişinde feci kaza! TIR ve otomobil yandı: 1 ölü, 19 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun Gaziantep Nurdağı gişeleri yakınlarında meydana geldi. TAG Otoyolunda Gaziantep istikametine seyir halinde olan ve içerisinde 44 yolcunun bulunduğu E.O. yönetimindeki 34 CGS 112 plakalı Van Gölü Seyahat firmasına ait yolcu otobüsü ile A.T. idaresindeki 33 F 2727 TIR ve M.C. yönetimindeki 21 GC 721 plakalı otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazanın ardından savrulan tekstil malzemesi yüklü TIR ile otomobilde yangın çıktı. Tekstil malzemeleri nedeniyle yangın kısa sürede büyürken, her iki araç da alev topuna döndü.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yanan TIR ve otomobile itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın ekiplerin 2 saatlik çalışması sonucu söndürülürken TIR ve taksi kullanılamaz hale geldi.

OTOBÜS MUAVİNİ ÖLDÜ, 19 KİŞİ YARALANDI

Sağlık görevlileri yaralanan 20 kişiye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan otobüs muavini Veysel Feyda, doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Tedavilerine devam edilen 19 yaralıdan 1 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Haberin Devamı

OTOYOL 2 SAAT ULAŞIMA KAPANDI

Can pazarının yaşandığı zincirleme kaza ve ardından 2 araçta çıkan yangın nedeniyle TAG Otoyolu’nun Gaziantep istikameti 2 saat süreyle ulaşıma kapandı. Yolda uzun araç kuyruğu oluşurken güvenlik görevlileri, sürücüleri alternatif istikamete yönlendirdi. İtfaiyenin müdahalesinin ardından araçların çekilip, yapılan temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.