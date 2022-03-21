TADİV Şuşa Kongre Merkezi'nde Nevruz kutlaması. Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, TADİV Başkanı Prof.Dr. Aygün Attar, Türk Dünyası Parlamenterler Vakfı Başkanı Abdullah Çalışkan, BİSAV Başkanı Dr.Yüksel Özkale KAI Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı İsmail Deniz'in selamlama konuşmaları ardından katılımcılara, Prof. Dr. Aygün Attar, Nevruz Bayramı hakkında, kutlanış şekli, amacı, antropolojik olarak halklar ve insanlar üzerindeki etkilerini anlattı.

Attar, şunları dile getirdi "Bu gün bayram...Türk Dünyasının Novruz Bayramı kutlu olsun. Ergenekon'dan çıkış efsanesinin, iğit bir milletin kahramanlık hikayesinin, toprağın uyanış realitesinin günü mübarek olsun. Evlerimize şenlik, Devletimize kudret ve güç, milletimize dirayet, bizlere milli gayret, insanlığa güzellik aşılayan Novruz hoş geldi...Can Azerbaycan başta olmakla Novruz coşkusu ile kökünden ayrılmayanlara, soyuna sopuna sahip çıkanlara, milli değerlere kucak açanlara,demir dağları eriterek cihan mefkûresinin harçını örseleyenlere selam olsun. Ecdadımın evladıma emaneti olan bayramımız mübarek olsun.





Yeni yılımız kutlu hayatımız mutlu olsun. Şükürler olsun ki bu sene işgal altındaki toprakları azad ederek orada Novruz ateşi yakarak bayramlaşmak bizlere nasip oldu. Şu önemli Zaferi bizlere yaşatan ve dolayısıyla bayramlarınızı bayram eden şehitlerimizi rahmetle saygıyla anıyoruz .

Buradan , Can Azerbaycan ‘ın kahraman Ordusunu ve Muzaffer Ali baş Komandan sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'i hürmetle selamlıyoruz.

Nevruz’un ruhuna uygun olarak ülkemizde kutlanması ve insanlarımızın şu kadim milli bayramımıza sıkıca sarılmasından mutluluk duyuyoruz.

Dünyanın dört bir tarafında yaşayan soydaşlarımızı ülkemizin başkentinden selamlıyoruz. Dünya barışı, dünya nizami için bir mizan olan Türkiye'mize güç kuvvet diliyoruz.” Ankara Seymenler Kulübü ve TADİV Şuşa Fikir Sanat Atölyesi üyelerinin dans gösterileri ve müzik dinletileriyle geçen etkinlik, yakılan Nevruz ateşiyle birlikte misafirlerin, geleneksel olarak ateş üzerinden atlaması ile sona erdi.