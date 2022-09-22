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Taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

22.09.2022 - 10:15 |
Taciz ateşi açan 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan terörle mücadeleye ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

 

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