Survivor’da kim elendi? Survivor 3. Eleme adayı kim oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor yeni bölüm fragmanı

Survivor All Star 2022’de bu akşam eleme heyecanı yaşanacak. Dün akşam yayınlanan son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler takımı dokunulmazlık için büyük mücadele verdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı Survivor All Star’da gece sonunda sürpriz isim eleme potasına girdi. Üç dokunulmazlığın akabinde eleme adayları arasından bir isim daha Survivor hayallerine veda etti. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? Survivor 3. Eleme adayı kim oldu? Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor’da kim elendi? İşte Survivor 20 Mart eleme adayı!

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star dokunulmazlık oyununun ilk yarışması kadınlar arasında yapıldı. Kadınlar turunu Ünlülüler takımının kazanmasıyla Ünlüler takımı 1-0 öne geçti. Erkekler turunu ise Gönüllüler takımının kazanmasıyla 1-1'lik eşitlik yaşandı. Best Of'a (En iyilere) kalan dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı. Dokunulmazlık heyecanı üçüncü oyunla devam etti. İlk iki oyunun kazananı gönüllüler takımı olmuştu. Ünlülerin üçüncü oyunu kazamaktan başka çaresi kalmadı. Son dokunulmazlık mücadelesinin ödülü ise kuşbaşı etli nohut yemeği, bulgur pilavı ve tuşu oldu.

Oyunun kadınlar mücadelesini ünlüler kazandı. Erkekler yarışı ise iki takım arasında gelgitlerle geçti. Son olarak ünlüler de gönülller de 7-7 berabere kalmıştı ki son anda Ogeday'ın sayısı ile erkekler yarışını da gönüllüler aldı. Oyun en iyiler turuna kaldı. Son sayı ile dokunulmazlığı ünlüler aldı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı, haftanın ilk eleme adayını belirlemek için ada konseyine çıktı. Konseyde yapılan oylamanın sonucunda Ünlüler takımından eleme adayı olarak seçilen isim Mert oldu.

Dün oynanan dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımının kazanmasının ardından yapılan konseyda ise 2. eleme adayı belli oldu. Survivor'da 2. eleme Ünlüler takımından Barış Murat Yağcı oldu.

Bugün yaşanan eleme konseyinin ardından 3. eleme adayı Gönüllüler takımından Evrim oldu. 4. eleme adayı ise Avatar Atakan oldu.

SURVİVOR’DA KİM ELENDİ?

20 Mart Survivor elenen isim Ünlüler takımından Mert Öcal oldu. Mert, Nisa'ya 'neden gülüyorsun, bence hoşuna gitti.' diyerek tepki gösterdi. Sude ise büyük şok yaşadı. Mert ise yaptığı açıklamada, "Çok güçlü bir pota gerçekten. Ben beklemiyordum açıkçası. Korktuğum başıma geldi. Üzüldüğüm tek bir şey var Sude'nin arkamda kalması" dedi. Öte yandan Sude Burcu'nun gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Mert Öcal, arkadaşlarına veda ettikten sonra konseyden ayrıldı. Acun Ilıcalı ise Öcal'a; "Özel hayatta görüştüğüm, sohbetinden hoşlandığım bir yarışmacısın. Survivor'da sıralı gitme olmuyor. Özel hayatta yine görüşmeye devam edeceğiz. Bu sene müthiş yarışmacılar var. Sen çok iyi performanslar sergiledin ve iyi bir yarışmacı olarak ayrılıyorsun" dedi.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR MERT KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. Best Model of Turkey yarışmasında 1. seçildi. 2004 Best Model of The World yarışmasında da birinci olmayı başardı. Mankenlikte kazandığı derecelerin ardından gerek yurt dışında ve gerekse de yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı. Uzun bir süre mankenlik yaptıktan sonra kariyerini oyunculuk yönünde devam ettirmek isteyen Mert Öcal ilk olarak 2005 yılında Asla Unutma dizisinde Salih karakterini oynayarak başladı. Ardından birkaç dizide küçük rollerde oynayan genç oyuncu Mert Öcal, 2008 yılında "Görgüsüzler" adlı dizide Çağla Şikel, Melek Baykal, Aylin Kabasakal, Levent Ülgen, Zeki Alasya gibi usta isimlerle birlikte rol alarak oyunculu konusunda da performansını sergileme şansı yakaladı.

Oyunculuğa kısa bir ara verdikten sonra yeniden 2013 yılında "Bizim Okul" isimli dizi ile Zeki Alasya, Cezmi Baskın, Levent Ülgen, Gizem Soysaldı, Cem Davran, Pınar Aydın, Bican Günalan, Ahenk Demir, Volkan Severcan ile usta oyuncu kadrosu ile birlikte oynama şansını yakaladı. Hemen ardından 2015 yılında Aşk Yeniden, 2017 yılında ise İsimsizler isimli dizinin kadrosuna dâhil edildi.

Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Bizim Okul, Doktorlar, Rüyalarda Buluşuruz dizilerinde rol alan Mert Öcal, 2018 yılında Adını Sen Koy ve 2019 yılı sonunda ise yine ekranların en uzun soluklu olan dizisi Arka Sokaklar kadrosuna dahil edildi.

16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 yarışmasının Ünlüler takımında yer aldı. 2021'de Sen Çal Kapımı dizisine konuk oyuncu olarak dahil oldu. Son olarak 15 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2022: All Star yarışmasında yine Ünlüler takımında mücadele etmektedir.

ROL ALDIĞI DİZİLER

İsimsizler (2017)

Savaşçı (Baran, 2017)

Aşk Yeniden (Ertan, 2015)

Bizim Okul (Murat, 2013)

Kız Annesi (Yalçın, 2011)

Görgüsüzler (Yılmaz, 2008)

Oyun Bitti (Murat, 2007)

Rüyalarda Buluşuruz (Murat, 2006)

Doktorlar (4. Sezon 2010

Nehir (2005)

Asla Unutma (Salih, 2005)

ROL ALDIĞI FİLMLER

Defne'nin Bir Mevsimi (İnayet, 2016)

Mahmut İle Meryem (2012)

Takkeci Baba Rüya Peşinde (Vehbi, TV Filmi 2011)