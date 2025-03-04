Sürücüler yapay zekaya dikkat! Hız ihlali yapanları böyle tespit ediyor

Savunma Sanayi Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün müştereken yürütülen projeleri sonucu hayata geçirilen ve Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi envanterine giren yerli ve milli Yeni Nesil Mobil Hız Tespit Sistemi (MHTS), kentte geçen yıl Temmuz ayında kullanılmaya başlandı. Ekipler, Çanakkale-İzmir ve Çanakkale-Bursa, Çanakkale-İstanbul karayolları ile 1915 Çanakkale Köprüsü bağlantı yollarının yanı sıra şehir içinde trafik kazalarının yoğun yaşandığı bölgelerde hızdan kaynaklı kazaların önlenmesi için radar denetimlerini yerli ve milli hız tespit cihazı ile aralıksız sürdürüyor.

Sistem, operatöre ihtiyaç duyulmadan tüm hava şartlarında gece gündüz tüm araçların plaka, araç cinsi ve hız verilerini okuyabiliyor. Yapay zeka tarafından tespit edilen araçların hız, fotoğraf ve geçiş zamanını emniyetin PolNet (Polis Bilişim Ağı) ağına gönderen sistem, ihlal yapan araçlara ait verileri de anlık olarak trafik ekiplerine bildiriyor.

Ekipler, özellikle hız ihlallerinin yoğun olduğu noktalara araç veya tripot üzerine kurdukları kameralı sistem ile kara yollarında seyreden araçları kayıt altına alıyor. Sisteme özel geliştirilen yerli yazılımla, kameranın yaklaşık 100 metreden gördüğü araçların plakaları ile anlık hızları otomatik olarak belirleniyor. Ön tarafta plakası olmadığı için hız tespitinde güçlük yaşanan motosikletler üzerinde dahi kolayca denetimler gerçekleştirebiliyor. Ekiplerin işini kolaylaştıran sistem, araç sahibi hakkında yakalama kararı bulunması durumunda ekrana verdiği alarm sayesinde ekiplerin şüphelileri yakalamasını da sağlıyor.

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Çanakkale Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, vatandaşları hız yapmamaları konusunda uyarırken, araçlarını görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uygun olarak kullanmaları da dikkat çekildi. Ekipler ayrıca, Sürücüleri hız ve trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları, alkollü araç kullanmamaları ve sürüş esnasında cep telefonunu kullanmamaları konularında ilave uyarılar yapıyor.