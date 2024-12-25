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Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

25.12.2024 - 14:12 | | İHA
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklama şu şekilde;

Terör örgütü PKK/YPG'nin saldırı girişimlerine önleyici ve yok edici tedbirler almaya devam ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığı yapan 20 PKK/YPG'li teröristi ve Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Operasyonlarımız, etkin ve kararlı şekilde sürecek.

 

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