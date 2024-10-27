GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
HaberlerGündem Haberleri Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

27.10.2024 - 11:19 |
Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

MSB'nin açıklamasında, "Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.

 

GÜNCEL HABERLER

Toplu taşıma 81 ilde tek çatı altına toplanıyor! Tarih verildi

Toplu taşıma 81 ilde tek çatı altına toplanıyor! Tarih verildi

Karabük'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Karabük'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü

İşgalci İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırıda 6 kişi öldü