Suriye'nin kuzeyinde 15 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Suriye'nin kuzeyinde devam eden operasyonlarda 15 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Konuyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

MSB'nin açıklamasında, "Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." denildi.