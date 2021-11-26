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Suriye sınırında hain saldırı! Bir asker şehit oldu

Sınır hattında görev yapan askerler Suriye’den yasadışı geçmek isteyen bir guruba “Dur” ihtarında bulundu. Kilis’in Suriye-Türkiye sınırında bir asker açılan ateş sonucu şehit oldu.

26.11.2021 - 08:03 | | İHA
Suriye sınırında hain saldırı! Bir asker şehit oldu

Edinilen bilgiye göre, 1’inci Hudut Alayı 3’üncü Hudut Taburu Hilaltepe Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki Suriye sınır hattında görev yapan askerler, Suriye’den yasadışı geçmek isteyen bir guruba “Dur” ihtarında bulundu.

Suriye tarafından açılan ateş sonucu ağır yaralanan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş S.D., ağır yaralandı. Ambulans ile Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ateş açılan bölge sınır birlikleri tarafından ateş altına alındı. Şehidin naaşı otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adlı Tıp kurumuna gönderildi. Şehidin cenazesi düzenlenecek törenin ardından Gaziantep’in Nurdağı ilçesine gönderileceği öğrenildi.

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