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Suriye Devlet Başkanı Esad’ın eşine akut lösemi teşhisi kondu!

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın eşi Esma Esad’ın bazı belirtiler tespit edilmesinden sonra geniş kapsamlı testler sonucunda ‘Akut miyeloid lösemi’ teşhisi konduğu

21.05.2024 - 14:43 | | DHA
Suriye Devlet Başkanı Esad’ın eşine akut lösemi teşhisi kondu!

 

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden bugün yapılan açıklamada Esma Esad’a bazı belirtilerin tespit edilmesinden sonra geniş kapsamlı testler ve muayeneler yapıldığı ve bunun sonuncunda ‘Akut miyeloid lösemi’ teşhisi konduğu belirtildi.

SOSYAL MESAFE UYGULANACAK

Esma Esad’ın tedavisi sürecinde enfeksiyon kapmaması için sosyal mesafe protokolü uygulanacağı ve bu sebeple, doğrudan temas gerektirecek organizasyonlara katılmayacağı belirtildi.

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