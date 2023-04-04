Sürdürülebilirlik faaliyetlerindeki son gelişmeler

Şirketler sürdürülebilirlik faaliyetleriyle doğal kaynakları maksimum verimle kullanmayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı hedefliyor.

TERCİH YENİDEN İNŞA DEĞİL RESTORE ETMEK

Daha az malzeme kullanarak daha çok şey yapmayı hedefleyen Dyson, tüm operasyonlarında sürdürülebilirliği destekliyor. Tüm küresel CO2 emisyonlarının yüzde 8'i beton üretiminden kaynaklandığı ve her 1m³ beton için 1 ton karbondioksitin atmosfere salındığı gerçeğinden yola çıkan Dyson, ofislerdeki israfı azaltmaya ve tesisine mümkün olduğunca yenilenebilir ve temiz enerji sağlamak için, yenilerini inşa etmek yerine restore etmeyi tercih ediyor.

Şirketin Malmesbury'deki kampüsü de çevreye verilen zararı en aza indirecek şekilde modernize ediliyor. Burada ilk olarak, gazlı ocakları indüksiyon üniteleriyle değiştirip klima ihtiyacını ortadan kaldırarak, restoranları yüzde 100 yenilenebilir elektrikle çalışır hale getirdiler. Şirket, bu yaklaşımı gelecekteki tüm tesislerinde uygulamayı hedefliyor.

SU KAYNAKLARI İÇİN TEKRAR KULLANIM VURGUSU

Sürdürülebilirlik faaliyetlerine hız veren bir diğer şirket ise Akkim Kimya. Sürdürülebilir gelişim için su kaynaklarının kullanılır hale getirilmesi ve tekrar kullanımının şart olduğunu söyleyen Akkim Kimya Genel Müdürü Onur Kipri, şirketin faaliyet gösterdiği alanlardan biri olan Su Çözümleri’nin ürettiği su kimyasalları ve filtrelerle dünyada 50 milyondan fazla insanın temiz suya ulaştığına işaret etti.

Sınırlı sayıdaki kaynakların korunması için önceliklerden birinin de çevreye duyarlı üretim olması gerektiğinin altını çizen Kipri “Yatırımlarımızla her yıl 1 milyar metre küpten fazla suyu filtreliyor, berraklaştırıyor, bakteri ve virüslerden arındırıyor, kullanılamaz durumda olan su kaynaklarını kullanılabilir hale getiriyoruz. Aynı şekilde endüstri kullanımı için yetersiz kalitede olan suyun üretimde kullanılabilir hale gelmesini de sağlıyoruz” açıklamasında bulundu.

İŞ BİRLİĞİNİ 2024’E UZATMA KARARI

2022 yılının mart ayından bu yana, Pegasus Hava Yolları tarafından işletilen uçaklara sera gazı emisyonlarını yüzde 80'e kadar azaltan sürdürülebilir havacılık yakıtı Neste MY Sustainable Aviation FuelTM (SAF) ikmalini gerçekleştiren Petrol Ofisi, bu iş birliğini 2024 yılına taşıma kararı aldı.

İmzalanan yeni protokol ile birlikte Petrol Ofisi, İzmir Adnan Menderes ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından Pegasus Hava Yolları'na ikmal ettiği SAF hacmini 2023'te üç kat, 2024 yılında ise 10 kata kadar artırmayı hedefliyor. Yemeklik yağ ve hayvansal yağ atıkları gibi yüzde 100 yenilenebilir atık ve atık ham maddelerden üretilen SAF, uçak motorlarında veya yakıt altyapısında herhangi bir değişikliğe gerek olmadan kullanılabiliyor.

KARBONDİOKSİT SALINIMI YÜZDE 55 AZALTILDI

2022 Sürdürülebilirlik Raporu’na göre Henkel, üretimdeki karbondioksit salınımlarını metrik ton ürün başına yüzde 55 oranında azaltarak, 2022 yılında iklim koruma konusunda ilerleme kaydetti. Şirket, yenilenebilir kaynaklardan satın aldığı elektriğin payını da yüzde 70'e çıkardı. 32. Sürdürülebilirlik Raporu’nu yayınlayan Henkel’in CEO’su Carsten Knobel görüşlerini şu sözlerle ifade etti: “İddialı sürdürülebilirlik hedeflerimizin büyük çoğunluğunda ilerleme kaydetmeyi başardık. Bu açıdan, dünyanın dört bir yanındaki 50.000'den fazla Henkel çalışanına güçlü bağlılıkları ve özverileri için teşekkür etmek istiyorum.” Henkel’in İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik’ten sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Sylvie Nicol ise “2030 yılına kadar iklim-pozitif bir üretim gerçekleştirme hedefimiz doğrultusunda önemli bir adım attık. Cinsiyet eşitliği konusunda da daha fazla ilerleme kaydetmeyi başardık. Yönetici pozisyonundaki kadınların oranı 2022 yılında yüzde 38,7'ye yükseldi.” şeklinde konuştu.