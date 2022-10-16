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Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi

Bitlis’in Adilcevaz ilçesi sınırları içerisinde bulunan 4 bin 58 rakımlı Süphan Dağı'nın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü.

16.10.2022 - 09:33 | | İHA
Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi

Bitlis ve ilçelerinde belirli aralıklarla yağan yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Van Gölü’nün kuzeyinde ve Adilcevaz ilçesinin sınırlarında bulunan 4 bin 58 metre yükseklikteki Süphan Dağı’nın zirvesi, kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Süphan Dağı beyaz gelinliğini giydi

Havalar soğumasıyla birlikte Süphan Dağına sezonun ilk karın yağdığını belirten Vedat Filiz isimli vatandaş, "Adeta gelinlik giymiş gibi görünen Süphan Dağı, yazın bir başka, kışın bir başka güzel oluyor. Yaz, kış demeden insanların hep uğrak olduğu bir yer olan Süphan Dağı'nı herkesin gelip görmesini istiyoruz" dedi.

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