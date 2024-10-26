Süper Loto'da rekor ikramiye İstanbul'a çıktı! 6 bilen bir kişi 309 milyon 155 bin 829 TL kazandı

Süper Loto’da, İstanbul Eyüpsultan’dan oynayarak 6 bilen bir talihli 309 milyon 155 bin 829 TL’lik ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiye 12, 15, 18, 36, 38, 56 sayılarına isabet etti. Çıkan ikramiyeden çok mutlu olduğunu söyleyen Elmasoğlu Bayi’nin sahibi Sami Elmasoğlu ise “Eyüpsultan’a büyük ikramiye kazandırdığım için çok mutlu oldum. Süper Loto’nun Türkiye’deki bugüne kadar en büyük ikramiyesi Elmasoğlu Bayi’nden çıktı. Biz bu durumdan gururluyuz, çok da mutluyuz. Semtimize bir şeyler kazandırabildik. 70 senedir bu işi yapmanın karşılığını almaya başladık” diye konuştu.

22 Ekim Salı akşamı gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, İstanbul Eyüpsultan’dan oynayarak 6 bilen bir kişi, 309 milyon 155 bin 829 TL’lik büyük ikramiyeyi kazandı. Büyük ikramiye, 12, 15, 18, 36, 38, 56 sayılarına isabet etti. 309 milyon 155 bin 829 TL’lik ikramiye, bugüne kadar Süper Loto tarihinde çıkan en büyük ikramiye oldu.

Süper Loto’da tarihinin bugüne kadarki en büyük ikramiyesini kazanan kişinin kim olduğu merak konusu olurken Eyüpsultan’daki Elmasoğlu Bayi ise Süper Loto oynamak isteyenlerin uğrak noktası oldu.

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ELMASOĞLU: SÜPER LOTO’DA BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKTI

Çıkan ikramiyeden çok mutlu olduğunu söyleyen Elmasoğlu Bayi’nin sahibi Sami Elmasoğlu, “100 senelik Eyüpsultanlıyım. Bundan önce büyük ikramiye çıktıysa da hatırlamıyorum. Çünkü 70 senedir bayilik yapıyorum. Onun için hatırlamıyorum. Çıkmış olabilir. Eyüpsultan’a büyük ikramiye kazandırdığım için çok mutlu oldum. Türkiye’de Süper Loto’da bugüne kadarki en büyük ikramiye Elmasoğlu Bayii’nden çıktı. Biz bu durumdan gururluyuz, çok da mutluyuz. Semtimize bir şeyler kazandırabildik. 70 senedir bu işi yapmanın karşılığını almaya başladık. İlk duyduğumda çok sevindim" dedi.

‘BİZİM SENELERDİR ‘BUGÜN BİL YARIN PARANI AL’ PAROLAMIZ VARDI’

Süper Loto’nun şu ana kadarki en büyük ikramiyesinin bayisinden çıktığını belirten Elmasoğlu, “Süper Loto’daki en büyük ikramiye bizde çıkmıştır. Süper Loto’dan bu kadar büyük ikramiye çıkacağını tahmin etmiyorduk. Ama bayi olarak vermiş olduk. Sevinçliyiz. Gelen müşterilerin hepsi tebrik etti. Bu işi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Bu işe girdiğimde çocuktum. Şimdi 80 yaşındayım. En büyük ikramiyenin buradan çıktığını herkese anlatıyorum. Devamlı, herkes takdir ediyor teşekkür ediyor. Ayrıca bütün gelen arkadaşlara teşekkür ederim. Zaten bizim senelerdir ‘Bugün bil yarın paranı al’ parolamız vardı. Vatandaşlarımızdan biz bunun takdirini aldık. Şimdi gelen müşterilerimize hitap ediyoruz. ‘Oyna oyna kazan, bir gün sana da çıkabilir" diye konuştu.

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‘DAHA ÇOK OYNA, DAHA ÇOK KAZAN”

En büyük ikramiyenin bayisinden çıkmasını beklediğini söyleyen Elmasoğlu sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Bu mesleği yaptığıma göre muhakkak bekliyordum. Beklediğimde karşıma çıktı. Eyüpsultan halkını da burada oynayan bütün müşterileri de mutlu etti. Şimdi ‘Daha çok oyna daha çok kazan’ parolasıyla bu işe devam ediyoruz. Paranı hemen alabilirsin. Biz hemen para öderiz. Yalnız bize ışık tut yeter."

BOZSAN: BANA ÇIKSAYDI HALKIMA YARDIMCI OLMAK ÇOK İSTERDİM

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Vatandaşlardan Yeşim Bozsan, “Süper Loto buradaki bayiden çıkmış. Bana çıksaydı ben devletime, halkıma yardımcı olmak çok isterdim. Özellikle çocuklarımıza yardımcı olmak çok isterdim. Çıkan kişiye de hayırlı olsun diliyorum. Birkaç kere ben de oynadım. Şans işi bu. Umarım çıkan kişi parasını güzel değerlendirir” ifadelerini kullandı.

ERDİL: KİME ÇIKTIYSA GÜZEL GÜNLERDE KULLANMASINI DİLİYORUZ

Elmasoğlu Bayii’nin bilinen bir bayi olduğunu söyleyen Arzu Erdil de “Bizim de devamlı Süper Loto aldığımız bir bayi. Kısmet buradaymış. Kime çıktıysa güzel günlerde kullanmasını diliyoruz” diye konuştu.

Güngör Berber ise “Bu bayiden genelde çıkıyor. Şanslı bayi burası. Ben de aldım. Mesela ben Kazı Kazan’dan 20 bin TL kazandım. Sevdiğimiz bir bayi” dedi.