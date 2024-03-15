Süper Loto'da 100 milyon TL'lik büyük ikramiye sahibini buldu

Süper Loto'nun 10 Mart tarihindeki çekilişinde 100 milyon 384 bin 327 lira 60 kuruşluk büyük ikramiye İzmir'deki talihliye çıktı. Şanslı numaralar 20-31-32-46-55-58 oldu. Bayraklı ilçesindeki bayi sahibi Faruk Baydu, büyük ikramiyenin kendi bayilerinden oynanan kupona çıkmasına memnun olduklarını söyledi.

‘MÜŞTERİLERİMİZE ŞANS GETİRDİĞİMİZE İNANIYORUZ’

Şans getiren bir bayi olduklarını ifade eden Baydu, "2009 yılından beri burada bayilik yapıyoruz. Önce market ile başladık. 2013 yılında İddia ve Sayısal Loto'yu aldık. Zamanla müşterilerin de oyuncuların da ilgisi arttı. İkramiyelerin daha çok olması, hatta Milyonerler Festivali’nde her hafta sayısalda ekstra 5 milyon liralık ikramiyenin 6 bilen olmadığında, 5 bilenlere sonuna kadar dağıtılması oyunculara güven verdi. 15 yıldır bu sektördeyiz. Manavkuyu'da güvenilir bir esnafız. Müşterilerimize şans getirdiğimize inanıyoruz" dedi.

'BİZ ONLARIN ŞANSI OLDUK, UMARIM YOLLARI AÇIK OLUR'

Yaklaşık 3 ay önce yılbaşında da ikramiye çıkan bir Milli Piyango bileti sattıklarını belirten Baydu, 4 milyon TL'yi talihlisiyle buluşturduklarını söyleyerek, şöyle devam etti:

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"Bu kez de Süper Loto'nun büyük ikramiyesini verdik. Bizim için sevindirici oldu. Bütün şans oyunlarında mahalleye, bölgeye şans getirdiğimize inanıyoruz. Biz onların şansı olduk, umarım yolları açık olur. Talihli henüz gelmedi. Kim olduğunu biz de merak ediyoruz. Umarım faydalı bir yere gitmiştir. Çünkü iyi bir rakam. Bir anda gelen 100 milyon 384 bin lira ikramiyenin faydasını görür inşallah. Saha temsilcimizden haberi aldığımızda çok sevindik. 100 milyon TL’nin bizim bayimizden çıkmasına memnun olduk. Sürekli para vermeye alışkınız. Sayısalda 3-4'leri sürekli veriyoruz. Daha zor bir ihtimal olan Süper Loto'da da büyük ikramiyeye vesile olduğumuz için mutluyuz. İnşallah hayırlı yerlere gitmiştir. İhtiyacı olan birine çıkmıştır."