GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSunucu Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi
HaberlerGündem Haberleri Sunucu Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

Sunucu Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

06.05.2025 - 12:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Ayle GÜREL / İSTANBUL, (DHA) -

Sunucu Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi

'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan başlatılan soruşturmada Ece Üner için 2 yıla kadar hapis istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya paylaşımları nedeniyle 'Yargı organlarını alenen aşağılama' ve 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından gazeteci ve sunucu Ece Üner hakkında dava açıldı. Ece Üner hakkında 2 yıla kadar hapis istemi ve 50 günden az olmamak üzere adli para cezasıyla cezalandırılması istendi. Üner İstanbul 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

 

Güncel Haberler

Bilecik'te böyle sahtekarlık görülmedi
#Gündem

Bilecik'te böyle sahtekarlık görülmedi

Çocukluk hayaliydi, gerçek oldu! Öğretmeni yönlendirmesiyle başladı, şimdi Munzur'un taşlarına hayat veriyor
#Gündem

Çocukluk hayaliydi, gerçek oldu! Öğretmeni yönlendirmesiyle başladı, şimdi Munzur'un taşlarına hayat veriyor

E-5 karayolunda ilginç görüntü! Üzerinde havlu olan kadın kilometrelerce yürüdü
#Gündem

E-5 karayolunda ilginç görüntü! Üzerinde havlu olan kadın kilometrelerce yürüdü