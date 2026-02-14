Sultangazi'de zehir tacirlerine darbe!

Emniyet güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor. İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede belirlenen 3 eve operasyon düzenledi.

Habibler Mahallesi’nde 10 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda V.A. (62), Ü.A. (33) ve E.G. (44) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 852 gram marihuana, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.A. ve Ü.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.