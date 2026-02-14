Sultangazi'de zehir tacirlerine darbe!

GAZETE VATAN ANA SAYFA
14.02.2026 - 16:48Güncellenme Tarihi:
Bengül Arıca
İstanbul Sultangazi’de zehir tacirlerine yönelik yürütülen operasyonlar hız kesmeden sürüyor. 3 ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda yaklaşık 2 kilo uyuşturucu madde ve çok sayıda silah ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet güçlerinin zehir tacirleriyle mücadelesi sürüyor. İstanbul Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçunun önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçede belirlenen 3 eve operasyon düzenledi.

Habibler Mahallesi’nde 10 Şubat’ta gerçekleştirilen operasyonlarda V.A. (62), Ü.A. (33) ve E.G. (44) gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 1 kilo 852 gram marihuana, 1 hassas terazi, 1 av tüfeği, 1 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca ile uyuşturucu madde paketlemede kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden V.A. ve Ü.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, E.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

