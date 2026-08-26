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Sultangazi'de işçi inşaattan düştü, patron gözaltına alındı!

26.08.2026 - 10:02Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Sultangazi'de işçi inşaattan düştü, patron gözaltına alındı!

İstanbul'da Sultangazi'de bir iş merkezinin 3'üncü katından düşen işçi ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye götürülen işçinin durumu ağır, patronu ise gözaltına alındı.

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Olay, dün saat 11.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, bir iş merkezinin 3'üncü katındaki avize imalathanesinde çalışan Suriye uyruklu Mustafa El Ahmed dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Giriş kattaki bir mağaza çalışanının durumu fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde ağır yaralandığı belirlenen Mustafa El Ahmed ambulansla Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. İş merkezinde inceleme yapan polis ekipleri iş yeri sahibi C.A. ile imalathanede bulunan diğer çalışanları polis merkezine götürdü.

 Sultangazide işçi inşaattan düştü, patron gözaltına alındı

DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan El Ahmed'şn düpştüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kaldırımda bir kişinin yürüdüğü sırada, işçi Mustafa El Ahmed'ın kaldırıma düştüğü anlar görülüyor. İşçinin düştüğünü gören kişi ise El Ahmed'in yardımına koşuyor.

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