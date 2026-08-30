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GündemSultangazi'de hafriyat kamyonunu alevler sardı: İtfaiye güçlükle müdahale etti
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Sultangazi'de hafriyat kamyonunu alevler sardı: İtfaiye güçlükle müdahale etti

30.08.2026 - 11:13Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Sultangazi'de hafriyat kamyonunu alevler sardı: İtfaiye güçlükle müdahale etti

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hafriyat kamyonunu saran alevleri itfaiye güçlükle müdahale ederek söndürdü.

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Yangın, saat 06.30 sıralarında Eski Habipler Mahallesi Yaseminler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Serhat G., kullandığı hafriyat kamyonunu park etmeye çalıştığı sırada aracın motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.

Sultangazide hafriyat kamyonunu alevler sardı: İtfaiye güçlükle müdahale etti

Şoför kamyondan inerken, kamyondan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi. Kamyonun alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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