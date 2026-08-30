Sultangazi'de hafriyat kamyonunu alevler sardı: İtfaiye güçlükle müdahale etti
30.08.2026 - 11:13Güncellenme Tarihi:
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde hafriyat kamyonunu saran alevleri itfaiye güçlükle müdahale ederek söndürdü.
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
kaynak olarak ekleyin
Yangın, saat 06.30 sıralarında Eski Habipler Mahallesi Yaseminler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Serhat G., kullandığı hafriyat kamyonunu park etmeye çalıştığı sırada aracın motor bölümünden bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Şoför kamyondan inerken, kamyondan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürülürken, hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi. Kamyonun alev alev yandığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.