Kalp krizi geçiren Cem Yılmaz'ın doktorundan açıklama: 'Bir, iki gün içinde de sağlıcakla evine uğurlarız'

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Yılmaz'ın Ayvacık Devlet Hastanesi’nde gerekli müdahalelerinin öncelikle, hızlı ve iyi bir şekilde yapıldığını belirten Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Sonrasında saat 20.30 gibi üniversite hastanesine intikal etti. Ayvacık’tan haber bize ilk geldiği anda acil servisimiz, kardiyoloji uzmanlarımız, hocalarımız gerekli çalışmaları yaptı. Cem Bey'i hızlıca karşıladık. Hemen müdahale edildi. Söz konusu problem yaşayan, sorunlu olan damarlarına Ercan Akşit hocamız ve ekibi tarafından çok başarılı bir müdahale edildi. Şükürler olsun şu an için iyi.