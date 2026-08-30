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Beşiktaş'ta huzur gecesi: 35 polis katıldı, binlerce lira ceza kesildi

30.08.2026 - 11:07Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Yunus Emre Dağdelen / Muhabir
Beşiktaş'ta huzur gecesi: 35 polis katıldı, binlerce lira ceza kesildi

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 35 polisin katıldığı huzur uygulamasında binlerce lira ceza kesilirken 5 kişi de yakalandı.

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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği, Asayiş Büro Amirliği, Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 28 Ağustos Cuma günü saat 22.30 ile 29 Ağustos Cumartesi günü saat 00.30 arasında ilçe genelinde dron destekli huzur uygulaması yaptı. Uygulamaya toplam 35 polis ekibi katıldı.

 Beşiktaşta huzur gecesi: 35 polis katıldı, binlerce lira ceza kesildi

872 KİŞİYE GBT SORGUSU YAPILDI

Zincirlikuyu dönüşleri ve Ortaköy’de oluşturulan 2 sabit uygulama noktasının yanı sıra Beşiktaş Meydanı, Etiler, Levent, Bebek Parkı, Akaretler, Köyiçi Çarşı, Kuruçeşme ve Dereboyu bölgesinde denetim yapıldı. Uygulamada 872 kişiye GBT sorgusu yapılırken, 147 araç kontrol edildi, 22 işletme ise denetlendi.

ARANAN 5 KİŞİ YAKALANDI

Denetimlerde aranan 5 kişi yakalandı, kayıp olarak aranan 1 kişi ise bulundu. Hakkında sınır dışı kararı bulunan yabancı uyruklu 1 kişi ise gözaltına alındı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan 3 şüpheliye işlem yapılırken, toplam 15,29 gram madde ele geçirildi.

 

26 ARACA 209 BİN 720 LİRA CEZA KESİLDİ

Diğer yandan kapalı alanda sigara içilmesine izin verdiği belirlenen 7 işletmeyle saat 22.00’den sonra alkol satışı yaptığı tespit edilen 1 tekel bayiine işlem yapıldı. Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullandığı belirlenen 1 kişi hakkında ise yasal işlem uygulandı. Kontrollerde 1,17 promil alkollü olduğu belirlenen 1 sürücüye adli ve idari işlem yapılırken, 26 araca toplam 209 bin 720 lira ceza kesildi. (

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