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Sulgangazi'de midibüs bariyere çaptı: 1'i çocuk 12 kişi yaralandı

14.06.2026 - 12:15Güncellenme Tarihi:
Yunus Emre Dağdelen
Yunus Emre Dağdelen
Sulgangazi'de midibüs bariyere çaptı: 1'i çocuk 12 kişi yaralandı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince midibüs bariyerlere çarparak durabildi.

Kaza, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Cumhuriyet Mahallesi mevkii Gazi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, Osman A.'nın kullandığı 34 PYJ 050 plakalı midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerlere çarparak devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak trafiğin akışını kontrollü şekilde sağladı.

Sulgangazide midibüs bariyere çaptı: 1i çocuk 12 kişi yaralandı

İtfaiye ekipleri ise midibüsün içerisindeki yolcuları camları kırarak kurtardı. Kazada 1'i çocuk olmak üzere yaralandığı belirlenen 12 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şoför Osman A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle bir süre trafik yoğunluğu oluşurken, midibüsün kaldırılmasının ardından yoldaki trafik tekrar normale döndü.

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