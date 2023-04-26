Sudan'dan ikinci Türk kafilesi geldi

Sudan’da ordu ile paramiliter güçler arasında devam edem çatışmalar sonrası birçok ülke vatandaşlarını ve diplomatik temsilciliklerde görev yapan çalışanları tahliye etmeye devam ediyor.

Sudan'daki 301 Türk vatandaşını tahliye eden ikinci uçak İstanbul'a iniş yaptı.

Sudan’da taraflar arasında 72 saatlik ateşkesin ardından birçok ülkenin tahliye çalışmaları hızlandı. İngiltere Savunma Bakanlığı, tahliyelere ilişkin yaptığı açıklamada, “Dışişleri, İngiliz Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi'nin Sudan'daki sivil Birleşik Krallık vatandaşlarının tahliyesine destek veren ilk askeri uçak, Kıbrıs İngiliz Kuvvetleri'nin desteğiyle Kıbrıs'a iniş yaptı. Birleşik Krallık vatandaşlarının güvenli bir yere taşınmasına yönelik çalışmalar devam ederken, bu gece ve yarın boyunca başka uçuşlar da gerçekleştirilecek” ifadelerini kullandı.

DENİZ YOLUYLA TAHLİYE OPERASYONU

Suudi Arabistan, Sudan’ın doğusundaki Kızıl Deniz’e kıyısı olan Port Sudan’dan gemiyle Cidde’ye vatandaşlarını ve diğer milletlerden sivilleri taşıdı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suudi Arabistan Krallığı tarafından Krallık Liderliğinin direktifleri doğrultusunda yürütülen tahliye çalışmalarının devamı olarak, bugün Sudan Cumhuriyeti'nden Cidde şehrine bir gemiyle 13 Suudi vatandaşı ve 1674 kişi tahliye edildi” denildi.

ALMANYA, 120 KİŞİYİ ÜRDÜN’E TAHLİYE ETTİ

Almanya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, 120 kişinin Sudan’dan Ürdün’e götürüldüğünü ve Almanya uçuşunun planlandığını bildirdi. Komutanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin Sudan'dan gelen A400M uçağı, tahliye edilecek yaklaşık 120 kişiyle birlikte Ürdün'e iniş yaptı. Daha sonra Almanya'ya yapılacak yolculuk için hazırlıklar yapılıyor” denildi.